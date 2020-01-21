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Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Узнайте, когда православные и католики будут праздновать Пасху в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:59
Когда будет Пасха
Когда будет Пасха
Фото: Pexels

Когда будет Пасха 2020 в Украине. Как правильно исчисляется день празднования Пасхи и от чего зависит дата самого главного церковного праздника у православных и католиков? Узнайте эту и другую важную информацию в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Пасха 2020 в календаре церковных праздников

Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории. А потому Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств".

Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год у православных и католиков. Многие праздники, включенные в Пасхальный цикл, являются переходящими. Это значит, что каждый год дата их празднования меняется в зависимости от того, какого числа в этом году будет Пасха.

Когда будет Пасха
Когда будет Пасха
Фото: Pexels

К переходящим праздникам и событиям относятся Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. А потому верующим важно знать, когда Пасха в 2020 году в Украине и мире.

Когда Пасха в 2020 году: дата у православных и католиков

Исходя из православного календаря, Пасха в 2020 году будет отмечаться в воскресенье, 19 апреля.

Как раз накануне, 18 апреля, завершается Великий пост, который длится 7 недель, начиная со 2 марта. Этот пост – самый строгий в году, он является суровой подготовкой верующих к светлому празднику Воскресенья Христова.

Пасха 2020 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям. У православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому. Католическая Пасха 2020 отмечается на неделю раньше православной – 12 апреля.

Как исчисляется дата Пасхи

Ежегодно дата Воскресения Христова рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является переходящим.

Празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Из этих расчетов видно, что диапазон празднования Пасхи в разные годы может варьироваться от 4 апреля до 8 мая.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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