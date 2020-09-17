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Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 12:29

Почему День учителя в Украине каждый год отмечается в разные дни

День учителя – профессиональный праздник всех педагогов, а еще это милый, позитивный и душевный день, который отмечают и взрослые, и дети, и даже те, кто давным-давно окончил школу. Когда будет День учителя-2020 в Украине, какова его история и почему эта дата ежегодно отмечается в разные дни, узнайте в нашей статье.

День учителя-2020
День учителя-2020
Фото: Pexels

Когда День учителя в Украине: дата в 2020 году

День учителя в Украине не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2020 году День учителя приходится на 4 октября. Но поскольку это выходной день, то имейте в виду, что поздравить своих педагогов в школах, институтах и других учебных заведениях стоит заблаговременно – в пятницу накануне, 2 октября.

День учителя: история праздника

Официальное название праздника – День работников образования, но в народе его знают просто как День учителя. Эта дата была учреждена во времена СССР 29 сентября 1965 года. А на официальном уровне стала отмечаться с 1980 года.

Позже, в независимой Украине, в поддержку инициативы работников образования было установлено отмечать День учителей ежегодно в первое воскресенье октября, согласно Указу Президента Украины от 11 сентября 1994 года.

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Кроме Украины, День учителя продолжают отмечать в первое октябрьское воскресенье и в других постсоветских странах: в Белоруссии, Латвии, Казахстане.

Примечательно, что Международный день учителя будет отмечаться на следующий день, 5 октября. Дело в том, что мировой профессиональный праздник работников сферы образования, утвержденный в 1994 году всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, не меняет своей даты и ежегодно отмечается 5 октября. В 2020 году – это понедельник.

Смотрите видео о позитивной украинской учительнице:

Ранее мы рассказывали интересные идеи, что можно подарить учителю в праздник.

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