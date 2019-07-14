Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Узнайте, когда празднуют Спасы 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый

Спасы 2019 Фото: Depositphotos

Когда Первый Спас в 2019 году? А Яблочный, а Ореховый? С приближением августа людей интересуют точные даты трех летних Спасов – любимых церковных праздников, посвященных Христу Спасителю, а также народным традициям, сбору первого урожая, запасам на зиму, дарам щедрой земли и природы. Когда и какой Спас празднуют в 2019 году – Медовый, Яблочный и Ореховый, и почему они так называются, читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Когда Медовый Спас 2019

Медовый Спас 2019 наступит 14 августа, в среду. С него начинается череда августовских Спасов, а потому этот день еще называется Первый Спас.

Медовый Спас 2019 Фото: Pixabay

С дня Медового Спаса пасечники начинают активный сбор меда нового урожая, который разрешено есть лишь после его освящения в церкви. Также на этот период приходится сбор поспевшего мака и освящение воды, отсюда и другие названия праздника – Маковей и Мокрый Спас. А вот христианская церковь в этот день отмечает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста.

Яблочный Спас: когда наступит в 2019 году

Яблочный Спас 2019 Фото: Pixabay

Второй Спас 2019 идет вслед за Первым и наступает 19 августа, в понедельник. К этому времени как раз поспевали в садах яблоки и другие фрукты, начинался более активный сбор урожая, а потому праздник получил название Яблочный Спас или же Великий Спас. До Второго Спаса нельзя было есть яблоки. А еще с Яблочного Спаса начинались проводы лета и поворот к осени.

Ореховый Спас: когда придет в 2019 году

Ореховый Спас 2019 Фото: Pixabay

Завершает цикл летних Спасов в канун осени Третий Спас 2019, который наступает в четверг, 29 августа. Он носит множество других названий – Ореховый Спас, Хлебный Спас, Малый Спас, Холщовый Спас, Спас на полотне, а также Холодный Спас. В это время люди издавна собирали орехи и запасали их на зиму, завершали жатву, пекли хлеб из зерна нового урожая, начинали посев озимых, проводили ярмарки, где продавали холсты, готовясь к холодам. А церковь в этот день чтит Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июле 2019.

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