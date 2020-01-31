Когда Троица 2020 в Украине: дата праздника

Какого числа отмечается Троица в 2020 году у православных и католиков, и сколько будет выходных в Украине

День Святой Троицы Фото: Pexels

Святая Троица – это церковный праздник, который в православии относится к двунадесятым и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога святого Духа. Когда отмечается праздник Троицы в 2020 году у православных и католиков, и какие выходные будут на Троицу в Украине, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Троица 2020: дата празднования в Украине

Православная Троица 2020 неразрывно связана с главным церковным праздником – святой Пасхой. Ведь именно Воскресение Христово определяет даты пасхалии – расчета церковных праздников на весь год. Троица наступает ровно через 50 дней после Пасхи. Поэтому у православных христиан праздник имеет еще одно название – Пятидесятница.

Поскольку православная Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля, то у Святой Троицы 2020 число празднования установлено на воскресенье, 7 июня.

В католической церкви, в отличие от православной традиции, празднование Пятидесятницы, т.е. Сошествие на апостолов Святого Духа, и дня Святой Троицы разделено. День Святой Троицы празднуется в следующее воскресенье после дня Пятидесятницы.

Поскольку Пятидесятница в 2020 году выпадает на 31 мая, то западные христиане будут праздновать День Святой Троицы 7 июня, т.е. в один день с православной.

Троица 2020: выходные дни в Украине

Этот церковный праздник в Украине является официальным выходным днем. Согласно украинскому законодательству, если праздничный день выпадает на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на Троицу 2020 выходными будут три дня подряд: с субботы, 6 июня, до понедельника, 8-го числа.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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