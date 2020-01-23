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Короткие поздравления с днем рождения Татьяны: стихи и смс

В день рождения Татьяны не забудьте поздравить всех именинниц с праздником оригинально, душевно и мило

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
С днем рождения Татьяны
С днем рождения Татьяны
Фото: Pexels

Близится Татьянин день, который в 2020 году отмечается 25 января, в воскресенье. Если у вас есть знакомые Татьяны, Тани, Танечки, Танюши и Татьянки, которые в этот период кроме дня ангела отмечают еще и свой день рождения, обязательно поздравьте их с праздником и пожелайте всего наилучшего. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткие поздравления с днем рождения Татьяны в стихах и смс – милые, добрые и прикольные пожелания и красивые картинки.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

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Позитивное поздравление с днем рождения Татьяне

***

С днем рождения, Танюша!
Пусть будет жизнь твоя всегда:
Красивой, яркой, самой лучшей.
Чтоб не грустила никогда.

С днем рождения Татьяны
С днем рождения Татьяны
Фото: Pexels

Короткие пожелания в день рождения Тане

***

С днем рождения, Татьяна!
Пусть тебе во всем везет,
Будь счастливой и желанной,
Пусть удача лишь растет.

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День рождения Татьяны – радостное поздравление

***

С днем рождения, Танюша,
Поздравления прими,
Пожелать хотим успехов
И удачи, и любви!

Чтоб была всегда здоровой,
Счастье прямо в руки шло,
Чтобы жизнь была прекрасной
И красивой, как в кино!

С днем рождения Татьяны
С днем рождения Татьяны
Фото: Pexels

Веселое поздравление с днем Татьяны

***

Таня, Танечка, Танюша,
Обнимаю, дорогуша,
Желаю счастья через край!
Веселись, не унывай!

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Лучшее поздравление в день рождения Татьяны

***

Тебе сегодня, Танечка,
Желаю жизни, сказочной,
Чтоб радости случались,
Все к лучшему менялось.

На пике вдохновения
Встречай свой день рождения,
Пускай желанья сбудутся,
Плохое позабудется!

С днем рождения Татьяны
С днем рождения Татьяны
Фото: Pexels

Оригинальное поздравление Татьяне в день рождения Татьяны

***

Т епла родных, здоровья и везенья,
А в жизни – радости, надежды, веры, страсти.
Н а все года, не только в день рожденья,
Я пожелаю, Танечка, любви и счастья!

С днем рождения Татьяны
С днем рождения Татьяны
Фото: Pexels

Прикольное поздравление с днем рождения Татьяны

***

В день рождения, Татьяна,
Пожелать хочу тебе:
Быть всегда шикарной дамой
И идти к своей мечте,
Для любых экспериментов
В жизни двери открывать.
Слышать массу комплиментов
И подарки получать!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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