Короткие поздравления с днем рождения Татьяны: стихи и смс

В день рождения Татьяны не забудьте поздравить всех именинниц с праздником оригинально, душевно и мило

С днем рождения Татьяны Фото: Pexels

Близится Татьянин день, который в 2020 году отмечается 25 января, в воскресенье. Если у вас есть знакомые Татьяны, Тани, Танечки, Танюши и Татьянки, которые в этот период кроме дня ангела отмечают еще и свой день рождения, обязательно поздравьте их с праздником и пожелайте всего наилучшего. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткие поздравления с днем рождения Татьяны в стихах и смс – милые, добрые и прикольные пожелания и красивые картинки.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Позитивное поздравление с днем рождения Татьяне

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С днем рождения, Танюша!

Пусть будет жизнь твоя всегда:

Красивой, яркой, самой лучшей.

Чтоб не грустила никогда.

С днем рождения Татьяны Фото: Pexels

Короткие пожелания в день рождения Тане

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С днем рождения, Татьяна!

Пусть тебе во всем везет,

Будь счастливой и желанной,

Пусть удача лишь растет.

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День рождения Татьяны – радостное поздравление

***

С днем рождения, Танюша,

Поздравления прими,

Пожелать хотим успехов

И удачи, и любви!



Чтоб была всегда здоровой,

Счастье прямо в руки шло,

Чтобы жизнь была прекрасной

И красивой, как в кино!

С днем рождения Татьяны Фото: Pexels

Веселое поздравление с днем Татьяны

***

Таня, Танечка, Танюша,

Обнимаю, дорогуша,

Желаю счастья через край!

Веселись, не унывай!

Лучшее поздравление в день рождения Татьяны

***

Тебе сегодня, Танечка,

Желаю жизни, сказочной,

Чтоб радости случались,

Все к лучшему менялось.



На пике вдохновения

Встречай свой день рождения,

Пускай желанья сбудутся,

Плохое позабудется!

С днем рождения Татьяны Фото: Pexels

Оригинальное поздравление Татьяне в день рождения Татьяны

***

Т епла родных, здоровья и везенья,

А в жизни – радости, надежды, веры, страсти.

Н а все года, не только в день рожденья,

Я пожелаю, Танечка, любви и счастья!

С днем рождения Татьяны Фото: Pexels

Прикольное поздравление с днем рождения Татьяны

***

В день рождения, Татьяна,

Пожелать хочу тебе:

Быть всегда шикарной дамой

И идти к своей мечте,

Для любых экспериментов

В жизни двери открывать.

Слышать массу комплиментов

И подарки получать!

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