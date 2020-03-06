Короткие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе и стихах

Узнайте, как лаконично и коротко поздравить с наступающим 8 Марта коллег, подруг и знакомых

В канун приближающегося женского праздника 8 Марта мы предлагаем вашему вниманию короткие красивые, эффектные, милые и душевные поздравления в прозе, смс и стихах. Никого не забудьте и обязательно всех поздравьте заранее, чтобы уже сегодня создать милым женщинам предпраздничное весеннее настроение.

Картинки и поздравления с наступающим 8 Марта Фото: Pexels

Короткие смс с наступающим днем 8 Марта

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Пусть весна согреет сердце

Ласковым своим теплом,

Пусть несет 8 Марта

Счастье и удачу в дом!

Смотрите видео, какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины:

Добрые поздравления с наступающим 8 Марта в прозе

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Дорогие наши женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!

С наступающим 8 Марта 2020: милые картинки и стихи Фото: Pexels

Прикольные поздравления с наступающим 8 Марта в стихах

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С праздником весенним!

С днем 8 Марта!

Пусть здоровье будет

Лучшим из подарков!



Пожелаю счастья,

Молодости вечной,

И шагать по жизни

Бодро и беспечно!

С наступающим 8 Марта: красивые картинки Фото: Pexels

С наступающим 8 Марта: лаконичные поздравления в стихах

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8 Марта приближенье

Пусть вам поднимет настроенье,

Весна пусть в сердце расцветет,

Надежда солнышком блеснет,

Проблемы словно снег растают,

Мечты и счастье оживают,

Успех уже не за горами,

И чудо пусть случится с вами!

С наступающим 8 Марта 2020: пожелания своими словами

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С наступающим 8 Марта! Пусть улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!

С наступающим 8 Марта: картинки и пожелания Фото: Pexels

Поздравления с наступающим 8 Марта: короткие смс

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Пусть сбываются мечты

В день тепла и красоты,

Принесет вам жизнь подарки.

С Женским днем 8 Марта!

Короткое поздравление с наступающим днем 8 Марта в прозе

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Солнечного дня, весеннего настроения, неизменной красоты, теплого ветра, исполнения мечтаний. С наступающим 8 Марта!

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать идеальную прическу в домашних условиях к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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