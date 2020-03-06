Короткие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе и стихах
Узнайте, как лаконично и коротко поздравить с наступающим 8 Марта коллег, подруг и знакомых
В канун приближающегося женского праздника 8 Марта мы предлагаем вашему вниманию короткие красивые, эффектные, милые и душевные поздравления в прозе, смс и стихах. Никого не забудьте и обязательно всех поздравьте заранее, чтобы уже сегодня создать милым женщинам предпраздничное весеннее настроение.
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Короткие смс с наступающим днем 8 Марта
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Пусть весна согреет сердце
Ласковым своим теплом,
Пусть несет 8 Марта
Счастье и удачу в дом!
Смотрите видео, какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины:
Добрые поздравления с наступающим 8 Марта в прозе
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Дорогие наши женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!
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Прикольные поздравления с наступающим 8 Марта в стихах
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С праздником весенним!
С днем 8 Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков!
Пожелаю счастья,
Молодости вечной,
И шагать по жизни
Бодро и беспечно!
С наступающим 8 Марта: лаконичные поздравления в стихах
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8 Марта приближенье
Пусть вам поднимет настроенье,
Весна пусть в сердце расцветет,
Надежда солнышком блеснет,
Проблемы словно снег растают,
Мечты и счастье оживают,
Успех уже не за горами,
И чудо пусть случится с вами!
С наступающим 8 Марта 2020: пожелания своими словами
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С наступающим 8 Марта! Пусть улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!
Поздравления с наступающим 8 Марта: короткие смс
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Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
Принесет вам жизнь подарки.
С Женским днем 8 Марта!
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Короткое поздравление с наступающим днем 8 Марта в прозе
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Солнечного дня, весеннего настроения, неизменной красоты, теплого ветра, исполнения мечтаний. С наступающим 8 Марта!
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать идеальную прическу в домашних условиях к 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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