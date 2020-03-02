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Красивые и душевные открытки с началом Великого поста

Поздравляем с началом Великого поста 2020: эксклюзивные открытки и картинки

Ольга Козачок
Сегодня, 14:38

Сегодня, 2 марта, начался Великий пост 2020. Если кто-то из ваших родных, друзей и близких решил придерживаться поста, не забудьте отправить им пожелания благословления, здоровья, силы, мудрости и благополучия. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые и милые эксклюзивные открытки с началом Великого поста 2020.

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Великий пост: яркие открытки и поздравления
Великий пост: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Великий пост: радостные и светлые пожелания

***

Пусть Великий пост принесет вам здоровье, чистоту души, помыслов и тела, благословление на добрые дела, веру в лучшее.

Эффектная открытка с началом Великого поста
Эффектная открытка с началом Великого поста
Фото: Depositphotos

Начало Великого поста: добрые стихи и пожелания

***

Вот и настал Великий пост!
Встречай его хорошими делами,
Подумай про духовный рост,
И пусть Господь всегда пребудет с нами!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Красивые картинки с началом поста
Красивые картинки с началом поста
Фото: Depositphotos

С началом Великого поста: поздравления в прозе

***

Пусть прочь уйдут плохие мысли, пусть оставит тебя печаль. Попроси Бога о прощении грехов, наставлении на путь истинный и обретении счастья.

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Добрые и прикольные картинки про пост
Добрые и прикольные картинки про пост
Фото: Depositphotos

Красивые поздравления в Великий пост в стихах

***

Пускай в Великий пост
Не будет искушений,
Пусть с исповедью
Прочь уйдет плохое,
Пусть не останется
Ни боли, ни сомнений,
Чтоб пребывали вы
В достатке и покое!

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Добрые картинки с первым днем поста
Добрые картинки с первым днем поста
Фото: Depositphotos

Мудрые пожелания в Великий пост своими словами

***

Попроси о прощении Бога! Не поддавайся искушению веселья и праздности. Уходи от соблазнов. Будь тихим, спокойным и умиротворенным. Задумайся об очищении души и смысле жизни. Раскайся в своих грехах. Помолись. И тогда на тебя снизойдет Божья Благодать.

Начало Великого поста: поздравительные открытки
Начало Великого поста: поздравительные открытки
Фото: Depositphotos

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников в марте 2020 по дням.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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