Красивые и душевные открытки с началом Великого поста

Поздравляем с началом Великого поста 2020: эксклюзивные открытки и картинки

Сегодня, 2 марта, начался Великий пост 2020. Если кто-то из ваших родных, друзей и близких решил придерживаться поста, не забудьте отправить им пожелания благословления, здоровья, силы, мудрости и благополучия. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые и милые эксклюзивные открытки с началом Великого поста 2020.

Великий пост: яркие открытки и поздравления Фото: Depositphotos

Великий пост: радостные и светлые пожелания

***

Пусть Великий пост принесет вам здоровье, чистоту души, помыслов и тела, благословление на добрые дела, веру в лучшее.

Эффектная открытка с началом Великого поста Фото: Depositphotos

Начало Великого поста: добрые стихи и пожелания

***

Вот и настал Великий пост!

Встречай его хорошими делами,

Подумай про духовный рост,

И пусть Господь всегда пребудет с нами!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Красивые картинки с началом поста Фото: Depositphotos

С началом Великого поста: поздравления в прозе

***

Пусть прочь уйдут плохие мысли, пусть оставит тебя печаль. Попроси Бога о прощении грехов, наставлении на путь истинный и обретении счастья.

Добрые и прикольные картинки про пост Фото: Depositphotos

Красивые поздравления в Великий пост в стихах

***

Пускай в Великий пост

Не будет искушений,

Пусть с исповедью

Прочь уйдет плохое,

Пусть не останется

Ни боли, ни сомнений,

Чтоб пребывали вы

В достатке и покое!

Добрые картинки с первым днем поста Фото: Depositphotos

Мудрые пожелания в Великий пост своими словами

***

Попроси о прощении Бога! Не поддавайся искушению веселья и праздности. Уходи от соблазнов. Будь тихим, спокойным и умиротворенным. Задумайся об очищении души и смысле жизни. Раскайся в своих грехах. Помолись. И тогда на тебя снизойдет Божья Благодать.

Начало Великого поста: поздравительные открытки Фото: Depositphotos

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников в марте 2020 по дням.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться