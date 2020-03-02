Красивые и душевные открытки с началом Великого поста
Поздравляем с началом Великого поста 2020: эксклюзивные открытки и картинки
Сегодня, 2 марта, начался Великий пост 2020. Если кто-то из ваших родных, друзей и близких решил придерживаться поста, не забудьте отправить им пожелания благословления, здоровья, силы, мудрости и благополучия. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые и милые эксклюзивные открытки с началом Великого поста 2020.
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Великий пост: радостные и светлые пожелания
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Пусть Великий пост принесет вам здоровье, чистоту души, помыслов и тела, благословление на добрые дела, веру в лучшее.
Начало Великого поста: добрые стихи и пожелания
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Вот и настал Великий пост!
Встречай его хорошими делами,
Подумай про духовный рост,
И пусть Господь всегда пребудет с нами!
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С началом Великого поста: поздравления в прозе
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Пусть прочь уйдут плохие мысли, пусть оставит тебя печаль. Попроси Бога о прощении грехов, наставлении на путь истинный и обретении счастья.
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Красивые поздравления в Великий пост в стихах
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Пускай в Великий пост
Не будет искушений,
Пусть с исповедью
Прочь уйдет плохое,
Пусть не останется
Ни боли, ни сомнений,
Чтоб пребывали вы
В достатке и покое!
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Мудрые пожелания в Великий пост своими словами
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Попроси о прощении Бога! Не поддавайся искушению веселья и праздности. Уходи от соблазнов. Будь тихим, спокойным и умиротворенным. Задумайся об очищении души и смысле жизни. Раскайся в своих грехах. Помолись. И тогда на тебя снизойдет Божья Благодать.
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