Красивые картинки с Троицей: яркие фото, поздравления, проза и стихи

Отправляйте в праздник Троицы эффектные открытки, милые картинки и поздравления близким и друзьям

Поздравляем со светлым и радостным праздником Троицы, который наступил сегодня, 7 июня. Желаем вам исполнения всех мечтаний, неисчерпаемого счастья, крепкого здоровья и веры в лучшее!

Красивые картинки и яркие фото с Троицей Фото: pexels

В честь праздника Троицы 7 июня Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие картинки и открытки, эффектные фото и поздравления, добрые стихи и смс, которые вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

Лучшие открытки и пожелания в праздник Троицы

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Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает,

В этот ясный летний день,

Троица благословляет.



В светлый праздник пусть уйдут

Все печали и смятенье,

В дом придут тепло, уют.

Счастье, радость и везенье!

Поздравления с Троицей в стихах

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Священный праздник на пороге.

Пускай уходят прочь тревоги,

Пусть зло и беды нас оставят,

Добро пускай не покидает.



Сегодня Троица Святая –

Нас свет небесный озаряет

И дарит Божью благодать,

Нельзя сегодня нам страдать!

Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels Красивые картинки с Троицей Фото: Pixabay, bonnycards, pexels 1/7

Эффектные поздравления с Троицей в прозе

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Поздравляем со светлым православным праздником – Троицей! Распахните окно навстречу солнцу, лету, теплу, добру и процветанию. Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

Короткое поздравление со святой Троицей

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С Троицей Святой вас поздравляю!

Тепла, любви и радости желаю,

Пусть вера в вас всегда живет,

И каждый свое счастье обретет,

Чтоб все невзгоды обходили стороной,

Хранимы будьте Троицей святой!

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Добрые пожелания в праздник Троицы и Пятидесятницы

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Сегодня праздник Троицы,

И пусть душа поет,

Пусть сердце успокоится,

И пусть во всем везет!



Пускай любовь с надеждою

Не оставляют вас,

А вера помогает вам

Пусть в самый трудный час.

Милые поздравления с троицей своими словами

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Поздравляю с радостным и светлым праздником – днем святой Троицы! Желаю нерушимой веры, чуткого сердца, доброты и Божьего благословения. Пусть ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира вам и вашему дому.

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