Красивые картинки с Троицей: яркие фото, поздравления, проза и стихи
Отправляйте в праздник Троицы эффектные открытки, милые картинки и поздравления близким и друзьям
Поздравляем со светлым и радостным праздником Троицы, который наступил сегодня, 7 июня. Желаем вам исполнения всех мечтаний, неисчерпаемого счастья, крепкого здоровья и веры в лучшее!
В честь праздника Троицы 7 июня Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие картинки и открытки, эффектные фото и поздравления, добрые стихи и смс, которые вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.
Лучшие открытки и пожелания в праздник Троицы
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Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает,
В этот ясный летний день,
Троица благословляет.
В светлый праздник пусть уйдут
Все печали и смятенье,
В дом придут тепло, уют.
Счастье, радость и везенье!
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Поздравления с Троицей в стихах
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Священный праздник на пороге.
Пускай уходят прочь тревоги,
Пусть зло и беды нас оставят,
Добро пускай не покидает.
Сегодня Троица Святая –
Нас свет небесный озаряет
И дарит Божью благодать,
Нельзя сегодня нам страдать!
Эффектные поздравления с Троицей в прозе
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Поздравляем со светлым православным праздником – Троицей! Распахните окно навстречу солнцу, лету, теплу, добру и процветанию. Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.
Короткое поздравление со святой Троицей
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С Троицей Святой вас поздравляю!
Тепла, любви и радости желаю,
Пусть вера в вас всегда живет,
И каждый свое счастье обретет,
Чтоб все невзгоды обходили стороной,
Хранимы будьте Троицей святой!
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Добрые пожелания в праздник Троицы и Пятидесятницы
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Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поет,
Пусть сердце успокоится,
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.
Милые поздравления с троицей своими словами
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Поздравляю с радостным и светлым праздником – днем святой Троицы! Желаю нерушимой веры, чуткого сердца, доброты и Божьего благословения. Пусть ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира вам и вашему дому.
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