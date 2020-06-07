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Красивые картинки с Троицей: яркие фото, поздравления, проза и стихи

Сегодня, 05:30

Отправляйте в праздник Троицы эффектные открытки, милые картинки и поздравления близким и друзьям

Поздравляем со светлым и радостным праздником Троицы, который наступил сегодня, 7 июня. Желаем вам исполнения всех мечтаний, неисчерпаемого счастья, крепкого здоровья и веры в лучшее!

Красивые картинки и яркие фото с Троицей
Красивые картинки и яркие фото с Троицей
Фото: pexels

В честь праздника Троицы 7 июня Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие картинки и открытки, эффектные фото и поздравления, добрые стихи и смс, которые вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

Лучшие открытки и пожелания в праздник Троицы

***

Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает,
В этот ясный летний день,
Троица благословляет.

В светлый праздник пусть уйдут
Все печали и смятенье,
В дом придут тепло, уют.
Счастье, радость и везенье!

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Поздравления с Троицей в стихах

***

Священный праздник на пороге.
Пускай уходят прочь тревоги,
Пусть зло и беды нас оставят,
Добро пускай не покидает.

Сегодня Троица Святая –
Нас свет небесный озаряет
И дарит Божью благодать,
Нельзя сегодня нам страдать!

Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
Красивые картинки с Троицей
Фото: Pixabay, bonnycards, pexels
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Эффектные поздравления с Троицей в прозе

***

Поздравляем со светлым православным праздником – Троицей! Распахните окно навстречу солнцу, лету, теплу, добру и процветанию. Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

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Короткое поздравление со святой Троицей

***

С Троицей Святой вас поздравляю!
Тепла, любви и радости желаю,
Пусть вера в вас всегда живет,
И каждый свое счастье обретет,
Чтоб все невзгоды обходили стороной,
Хранимы будьте Троицей святой!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Добрые пожелания в праздник Троицы и Пятидесятницы

***

Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поет,
Пусть сердце успокоится,
И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.

Милые поздравления с троицей своими словами

***

Поздравляю с радостным и светлым праздником – днем святой Троицы! Желаю нерушимой веры, чуткого сердца, доброты и Божьего благословения. Пусть ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира вам и вашему дому.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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