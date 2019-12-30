Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Лучшие поздравления с Новым годом 2020 на украинском языке: картинки, пожелания и стихи

С Новым годом! Фото: Pexels

Отправляйте лучшие поздравления с Новым годом 2020 на украинском языке в прозе, стихах, картинках родным и близким, друзьям и знакомым с пожеланиями здоровья, счастья, любви и процветания.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

С Новым годом: красивые поздравления на украинском языке в стихах

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З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.



Вдома люблять, обіймають,

Не ревнують і не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

Картинки и открытки с Новым годом Фото: Pexels

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

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Вітаю з Новим роком! Нехай він принесе вам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде наповнений яскравими фарбами, незабутніми враженнями та радісними подіями і доброю надією. Бажаю всім у Новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!

Поздравления и открытки с Новым годом 2020 Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

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Новий рік – чудове свято!

Зичу вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.



Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Хай дарує рік Новий!

С Новым годом 2020: пожелания своими словами

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Вітаю з Новим роком! Нехай веселий сміх наповнить радістю серця, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи Фото: Pexels

Чудесные пожелания в Новый год 2020 на украинском языке в стихах

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Нехай в Новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.



Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А Новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

С Новым годом: стихи и открытки Фото: Pexels

Милые поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе

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Від душі втаю з Новим роком! Бажаю великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.

Радостные поздравления с Новым годом

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Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!



Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім’ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!



Благ і грошей вашій хаті,

Щоб завжди були багаті,

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

Новый год: картинки и пожелания Фото: Pexels

Короткие смс поздравления с Новым годом на украинском языке

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Заходить свято на поріг.

Хай щастя вистачить на рік,

Хай успіх посміхається щоденно,

І настрій буде зовсім не буденний.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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