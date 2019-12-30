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Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Лучшие поздравления с Новым годом 2020 на украинском языке: картинки, пожелания и стихи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
С Новым годом!
С Новым годом!
Фото: Pexels

Отправляйте лучшие поздравления с Новым годом 2020 на украинском языке в прозе, стихах, картинках родным и близким, друзьям и знакомым с пожеланиями здоровья, счастья, любви и процветания.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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С Новым годом: красивые поздравления на украинском языке в стихах

***

З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,
Не ревнують і не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!

Картинки и открытки с Новым годом
Картинки и открытки с Новым годом
Фото: Pexels

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Вітаю з Новим роком! Нехай він принесе вам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде наповнений яскравими фарбами, незабутніми враженнями та радісними подіями і доброю надією. Бажаю всім у Новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!

Поздравления и открытки с Новым годом 2020
Поздравления и открытки с Новым годом 2020
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

***

Новий рік – чудове свято!
Зичу вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Хай дарує рік Новий!

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С Новым годом 2020: пожелания своими словами

***

Вітаю з Новим роком! Нехай веселий сміх наповнить радістю серця, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Фото: Pexels

Чудесные пожелания в Новый год 2020 на украинском языке в стихах

***

Нехай в Новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А Новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.

С Новым годом: стихи и открытки
С Новым годом: стихи и открытки
Фото: Pexels

Милые поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе

***

Від душі втаю з Новим роком! Бажаю великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.

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Радостные поздравления с Новым годом

***

Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім’ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!

Благ і грошей вашій хаті,
Щоб завжди були багаті,
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!

Новый год: картинки и пожелания
Новый год: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Короткие смс поздравления с Новым годом на украинском языке

***

Заходить свято на поріг.
Хай щастя вистачить на рік,
Хай успіх посміхається щоденно,
І настрій буде зовсім не буденний.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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