Крещение 2020: самые сильные ритуалы и обряды

Почти все ритуалы и обряды на Крещение Господне связаны с водой

Почти все ритуалы и обряды на Крещение Господне связаны с водой Фото: Pexels

19 января весь православный мир отмечает один из древнейших церковных праздников, принадлежащий к 12-ти основным праздникам христианства – Крещение Господне или Богоявление. В народе этот праздник называют просто Крещение. В эти светлые дни верующие прославляют Сына Божьего, совершившего обряд крещения в реке Иордан: ходят в храм на молебен, купаются в проруби до восхода солнца, накрывают на стол.

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По восхождению первой звезды все семья собирается за праздничным ужином. Обязательными блюдами постной вечерней трапезы в канун Крещения являются: "голодная кутя" – сочиво без орехов и изюма, блины, узвар.

По традиции на стол нужно подавать 12 праздничных блюд. Прежде чем приступить к трапезе, полагается сделать пару глотков принесенной из храма воды и сбрызнуть ею еду.

Почти все ритуалы и обряды на Крещение Господне связаны с водой, ведь в этот день она обладает особой чудодейственной силой. Главные ритуалы праздника — крестный ход на реку, в котором принимают участие тысячи людей, и обряд освящения воды в церкви. Но, даже если вы не имеете возможности принять участие в крестном ходе или боитесь искупаться в ледяной крещенской воде, вы можете и дома провести несколько простых ритуалов, помогающих очиститься от грехов и избавиться от телесных недугов.

Что нужно сделать с водой на Крещение

Православные люди верят, что, принимая святую воду каждый день по чайной ложечке натощак, можно оградить себя от болезней. Есть традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище. При недугах святую воду можно и нужно принимать не колеблясь в любое время. Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник её не надо. Православные хранят её в красном углу, рядом с иконами. Кроме того, считается, что капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную, воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Забирая святую воду из храма или принимая её, категорически возбраняется ссориться, ругаться, думать о плохом.

Крещение: ритуал для исполнения желания

Многие православные считают, что в ночь на Крещение открываются небеса. Поэтому каждый может попросить у Господа исполнить желание и получит просимое. По стародавним верованиям знаком "отвержения неба" является волнение воды в чашке или стакане.

Крещение: ритуал для обретения душевного равновесия

Наберите полную ванну горячей воды. В нее добавьте немного освященной в церкви воды. Опустите в воду свой крестильный крестик. Лягте в ванну так, чтобы вода покрывала все тело. Спокойно полежите 10-15 минут. Не вытирайтесь после принятия ванны полотенцем, пусть вода высохнет сама. Лучше всего проводить этот ритуал в ночь с 18 на 19 декабря.

Ритуал для исполнения мечты

Вечером в крещенский сочельник налейте в чашку немного святой воды и бросьте в нее монету серебряного цвета. Поставьте чашку так, чтобы на нее падал лунный свет. Загадайте сокровенное желание, произнесите его шепотом три раза. Утром выйдете на улицу и вылейте воду. Монету спрячьте в укромном месте, о котором будете знать только вы.

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно подготовиться к купанию на Крещение.

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