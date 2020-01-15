Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Узнайте, когда Крещение Господне 2020: какова история и значение праздника, какие традиции и приметы сохранились до наших дней

Освящение и купание в проруби на Крещение 2020 Фото: Depositphotos

Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые мы отмечаем в январе. С праздником Крещения происходит обряд очищения и заканчиваются Святки. Когда будет Крещение в 2020 году, какова его история и значение, на какие приметы важно обратить внимание и какие главные традиции праздника соблюдаются по сей день, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео Рождественского богослужения:

Видео: Православная Церковь Украины

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Крещение Господне 2020: дата праздника

Ежегодно праздник Крещения Господнего отмечается 19 января. В 2020 году праздник удачно выпадает на выходной день – воскресенье. Так что у вас есть замечательная возможность отправиться в этот день не на работу, а на ближайший водоем и совершить древний ритуал омовения крещенской водой и ныряния в прорубь.

Крещение Господне: история и значение праздника

Праздник Крещения был установлен в память о крещении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна, получившего имя Крестителя.

Икона Крещение Господне Фото: Wikipedia

Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и раздался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим Сыном: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!" А затем на Него сошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда еще одно название праздника – Богоявление.

Суть Крещения Господня заключается в том, что, будучи безгрешным, Сын Божий взял на себя человечьи грехи и показал, что весь путь человеческий Он хочет пройти честно и до конца.

Считается, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. В день Крещения Христа, по христианскому учению, людям явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

Крещение: традиции праздника

Празднование Крещения начинается накануне вечером, 18 января. В этот вечер люди проводят Крещенский сочельник, который называется голодный святвечер или голодная кутья. Весь день верующие постятся и лишь с вечерней зарей садятся ужинать.

А девушки в ночь на 19 января поводят крещенские гадания на суженого, свою судьбу и будущее. Считается, что это период самых правдивых гаданий.

Утро Крещения, 19 января, начинается с церковных богослужений и освящения воды в открытых водоемах. Во льду вырубается крестоподобная иордань – как называется прорубь на Крещение. Затем священники освящают воду, погружая в нее крест. Считается, что в день Крещения Господня вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой. Верующие хранят крещенскую воду на случай болезней или сглаза.

Люди идут в храмы, участвуют в торжественном богослужении и проводят Крестный ход. В этот день верующие стремятся исповедоваться и причаститься, чтобы принять Божественную благодать омовения с чистой душой.

Купание в проруби на Крещение – главная традиция праздника. Самые отважные ныряют в прорубь с ледяной водой, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи и оздоровиться в течение всего дня, сколько длится праздник Крещения. В народе издавна считалось, что ныряние в прорубь на Крещение 19 января укрепляет иммунитет, помогает исцелиться от болезней и надолго обеспечивает защиту от недугов.

Крещение Господне: приметы 19 января

На Крещение всегда устанавливается холодная погода, а морозы получили название – крещенские.

Если во время освящения воды на Крещение идет снег, то в этот год будут хорошо роиться пчелы и родить хлеба.

Если на Крещение пасмурная погода – будет вдоволь хлеба.

А вот ясная погода сулит плохой урожай.

Звездная ночь на Крещение обещает урожай орехов и ягод.

Яркие звезды в Крещенский сочельник – к хорошему приплоду ягнят.

Крещение выпадает на полнолуние – быть большой воде.

На Крещение Господне небо открывается – о чем помолишься, то сбудется.

В течение двенадцати дней после водосвятия в проруби нельзя стирать.

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