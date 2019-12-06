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Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Поздравьте воинов с Днем Вооруженных сил Украины и адресуйте им красивые пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
С Днем Вооруженных сил Украины
С Днем Вооруженных сил Украины
Фото: Depositphotos

Отправляйте военнослужащим самые лучшие, красивые, добрые и позитивные поздравления в День Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. Обязательно поздравьте с этим праздником всех, кто к нему причастен, и пожелайте им мужества и отваги. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах.

Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:

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Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

***

Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справишься своей.

Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!

Так пусть же Бог тебя хранит
И в День защитника страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.

С Днем Вооруженных сил Украины 2019: картинки и поздравления
С Днем Вооруженных сил Украины 2019: картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

День Вооруженных сил Украины: поздравления в прозе

***

В День Вооруженных сил Украины 2019 поздравляем всех военнослужащих нашей державы. Ведь вы – наши защитники, надежный оплот и крепкая опора Украины. Уют наших домов и спокойствие близких – в ваших сильных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!

День Вооруженных сил Украины: поздравления в смс

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.

Искренние пожелания и картинки в День Вооруженных сил Украины
Искренние пожелания и картинки в День Вооруженных сил Украины
Фото: Depositphotos

Короткие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

***

День Вооруженных сил
Нынче отмечаем.
Тех, кто службе отдал жизнь,
Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.

Искренние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины своими словами

***

Я горжусь тем, что в украинской армии есть такие люди, как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям в любых обстоятельствах, не терять мужество и отвагу, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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