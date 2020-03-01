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Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Как можно поздравить с первым днем весны 1 марта: красивые и милые пожелания в картинках, стихах и прозе

Ольга Козачок
Сегодня, 06:10

Вот и наступила долгожданная красавица-весна! И хоть зима пока что не торопится окончательно уходить, официально ее права уже окончены, ведь на календаре – 1 марта. Пусть с зимними холодами уйдут все невзгоды, простуды, хандра и плохое настроение. Пусть пребудет с вами солнце, тепло и оптимизм! Сегодня.Lifestyle подготовил для вас радостные, добрые, красивые, позитивные поздравления с первым днем весны в прозе, картинках и стихах.

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: Pexels

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Красивое поздравление с первым днем весны

***

К нам в окно постучалась весна.
Как красива она и мила,
Как прекрасна, свежа, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша.

Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Первый день весны: картинки и стихи
Первый день весны: картинки и стихи
Фото: Pexels

Добрые поздравления с первым днем весны в стихах

***

Пусть принесет весна удачу,
Пусть будет нежности пора,
Пусть станем мы чуть-чуть богаче,
Весна подарит всем добра.

Пусть расцветет весна красою,
Надежду в души нам вселит,
Одарит солнцем, теплотою
И вдохновением озарит.

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Картинки с первым днем ​​весны прикольные и милые
Картинки с первым днем ​​весны прикольные и милые
Фото: Pexels

Милые пожелания друзьям в первый день весны своими словами

***

Друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Пусть она принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и наполнит сердца живительным огнем. Пусть дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.

С первым днем ​​весны: фото
С первым днем ​​весны: фото
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с первым весенним днем в стихах

***

Звенят ручьи, щебечут птицы –
Пришла пора прогнать печаль,
Настало время веселиться,
Ура! Закончился февраль!

Растает лед в замерзшем сердце,
Ворвется радость в каждый дом.
Когда нам солнце ярко светит,
Теплей становится кругом.

Вас с днем весенним – самым первым!
Удачи вам в больших делах,
В любовь волшебную поверить
И раствориться в чудесах.

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Поздравления и картинки: первый день весны
Поздравления и картинки: первый день весны
Фото: Pexels

С первым днем весны – радостное поздравление любимым

***

С первым днем весны прекрасной,
Молодой, зеленой, нежной!
Пусть сияет солнце ясно,
Дарит радость пусть подснежник,

Пусть капели прогоняют
Прочь холодное ненастье,
Пусть вокруг все расцветает
Для тебя весенним счастьем!

Добрые пожелания с первым весенним днем в прозе

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением самых светлых чувств. Желаю вам встретить эту весну с лучшими надеждами, добрыми мечтами и бесконечной любовью. Пусть в душу прольется тепло первых весенних лучей и пусть сердце наполняется вдохновением и счастьем!

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине.

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