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Лучшие поздравления с юбилеем: открытки, стихи и пожелания

Отправляйте юбилярам яркие открытки, картинки, смс и поздравления

Ольга Козачок
Сегодня, 20:33

Юбилей – это не просто день рождения, но еще и круглая дата. В такие нечастые особенные дни и поздравления с юбилеем должны быть особенными, трогательными, яркими, добрыми, запоминающимися. Сегодня.Lifestyle подготовил эффектные открытки, красивые картинки, позитивные поздравления и милые стихи для юбиляров.

Открытки и поздравления с юбилеем
Открытки и поздравления с юбилеем
Фото: Pexels

С юбилеем: добрые поздравления женщине в стихах

***

В прекрасный юбилей хочу вам пожелать
Нигде и никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Любви, здоровья, радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

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С юбилеем женщине: картинки и стихи
С юбилеем женщине: картинки и стихи
Фото: bonnycards

Красивые поздравления с юбилеем женщине в прозе

***

От всего сердца поздравляю с замечательным юбилеем! Желаю положительных эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая путь к новым высотам и достижениям. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце купается в любви!

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С юбилеем: пожелания и открытки для женщины
С юбилеем: пожелания и открытки для женщины
Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в юбилей женщине

***

С юбилеем поздравляю!
Счастья, радости желаю,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.

Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.

Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

С юбилеем открытки и стихи
С юбилеем открытки и стихи
Фото: bonnycards

Короткие стихи в юбилей женщине

***

Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Пожелания и картинки с юбилеем мужчине
Пожелания и картинки с юбилеем мужчине
Фото: bonnycards

Эффектные поздравления в стихах мужчине с юбилеем

***

Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.

И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.

Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!

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Поздравительные открытки с юбилеем мужчине
Поздравительные открытки с юбилеем мужчине
Фото: bonnycards

Приятные пожелания в юбилей мужчине своими словами

***

С юбилеем поздравляю уважаемого человека, прекрасного семьянина и настоящего мужчину. Желаю нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожиданных сюрпризов и везений, несомненного счастья и любви.

С юбилеем мужчине: картинки и стихи
С юбилеем мужчине: картинки и стихи
Фото: bonnycards

Универсальные поздравления юбиляру в стихах

***

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что вы есть!

С юбилеем: открытки мужчине
С юбилеем: открытки мужчине
Фото: bonnycards

С юбилеем мужчине: пожелания в прозе

***

С юбилеем тебя, замечательный мужчина. Желаю постоянства удачи и везения, стабильности успеха и процветания, упорства и настойчивости в решениях и поступках. Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед.

Красивые открытки для юбиляра
Красивые открытки для юбиляра
Фото: bonnycards

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