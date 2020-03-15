Лучшие поздравления с юбилеем: открытки, стихи и пожелания

Отправляйте юбилярам яркие открытки, картинки, смс и поздравления

Юбилей – это не просто день рождения, но еще и круглая дата. В такие нечастые особенные дни и поздравления с юбилеем должны быть особенными, трогательными, яркими, добрыми, запоминающимися. Сегодня.Lifestyle подготовил эффектные открытки, красивые картинки, позитивные поздравления и милые стихи для юбиляров.

Открытки и поздравления с юбилеем Фото: Pexels

С юбилеем: добрые поздравления женщине в стихах

***

В прекрасный юбилей хочу вам пожелать

Нигде и никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.



Любви, здоровья, радости в глазах –

Всего, о чем не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.

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С юбилеем женщине: картинки и стихи Фото: bonnycards

Красивые поздравления с юбилеем женщине в прозе

***

От всего сердца поздравляю с замечательным юбилеем! Желаю положительных эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая путь к новым высотам и достижениям. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце купается в любви!

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С юбилеем: пожелания и открытки для женщины Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в юбилей женщине

***

С юбилеем поздравляю!

Счастья, радости желаю,

Вечной юности души

И бескрайней доброты.



Пусть всегда найдутся силы

Жить достаточно красиво.

Оставаться безупречной,

Быть здоровой и успешной.



Пусть сбываются надежды,

Вмиг исполнятся мечты,

Жизни долгой, безмятежной,

Полной счастья и любви!

С юбилеем открытки и стихи Фото: bonnycards

Короткие стихи в юбилей женщине

***

Желаю в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,

Чтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!



Пусть все сбываются мечты,

Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,

Любовью, светом и теплом!

Пожелания и картинки с юбилеем мужчине Фото: bonnycards

Эффектные поздравления в стихах мужчине с юбилеем

***

Юбилей пришел в твой дом,

Все за праздничным столом —

Тосты, радость, громкий смех.

Ждет тебя пускай успех.



И не важно, сколько лет —

У мужчин всегда расцвет.

Главное ведь — жить уметь

И душою не стареть.



Пусть не будет вовсе бед,

Проживи еще сто лет.

Юбиляр ты наш родной,

С днем рожденья, дорогой!

Поздравительные открытки с юбилеем мужчине Фото: bonnycards

Приятные пожелания в юбилей мужчине своими словами

***

С юбилеем поздравляю уважаемого человека, прекрасного семьянина и настоящего мужчину. Желаю нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожиданных сюрпризов и везений, несомненного счастья и любви.

С юбилеем мужчине: картинки и стихи Фото: bonnycards

Универсальные поздравления юбиляру в стихах

***

Поздравляем с юбилеем,

Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,

Счастья, денег и любви.



Знаем, времени не хватит

Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.

И спасибо, что вы есть!

С юбилеем: открытки мужчине Фото: bonnycards

С юбилеем мужчине: пожелания в прозе

***

С юбилеем тебя, замечательный мужчина. Желаю постоянства удачи и везения, стабильности успеха и процветания, упорства и настойчивости в решениях и поступках. Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед.

Красивые открытки для юбиляра Фото: bonnycards

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