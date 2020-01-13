Лучшие поздравления со старым Новым годом на русском и украинском языке

Старый Новый год 2020: красивые поздравления для знакомых и друзей на русском и украинском языке

Со Старым Новым годом! Фото: Pexels

Поздравляем с наступающим Старым Новым годом 2020! Пусть этот очередной новогодний праздник, который мы отмечаем в ночь с 13 на 14 января подарит вам лишь приятные эмоции, радостные события, яркие впечатления и прекрасное настроение! А мы подготовили для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах и смс на русском и украинском языке. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Старый Новый год: поздравления на русском языке

Красивое поздравление со Старым Новым годом в стихах

***

Этот Старый Новый год

Пусть все лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.



Пусть он в дом к вам заметет

Все, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

Свет, любовь и настроенье.



Пусть добавит много сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.



Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха,

Мира, счастья, солнца, смеха!

Картинки и стихи со Старым Новым годом Фото: Pexels

Прикольное поздравление со Старым Новым годом в стихах

***

Две недели пролетели –

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только все доели –

Празднует опять народ.

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь,

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь,

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

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Короткие поздравления: Старый Новый год в стихах

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.



Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Поздравления и картинки со Старым Новым годом 2020 Фото: Pexels

Поздравления на Старый Новый год на украинском языке

Со Старым Новым годом: пожелания в стихах

***

Привітати хочу вас я

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.



Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння,

Процвітання вам бажаю.

Сонця і терпіння!

Старый Новый год 2020: красивые картинки и стихи Фото: Pexels

Короткие смс поздравления на Старый Новый год

***

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати.

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.



Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

Прикольные поздравления на Старый Новый год

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.



Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.



Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері швидше відчиняй.

Со Старым Новым годом: стихи и открытки Фото: Pexels

Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020

***

Іще одне прийшло зимове свято –

Постукав в двері Новий рій Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.



Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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