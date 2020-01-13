Лучшие поздравления со старым Новым годом на русском и украинском языке
Старый Новый год 2020: красивые поздравления для знакомых и друзей на русском и украинском языке
Поздравляем с наступающим Старым Новым годом 2020! Пусть этот очередной новогодний праздник, который мы отмечаем в ночь с 13 на 14 января подарит вам лишь приятные эмоции, радостные события, яркие впечатления и прекрасное настроение! А мы подготовили для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах и смс на русском и украинском языке. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.
Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:
Красивое поздравление со Старым Новым годом в стихах
***
Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
Свет, любовь и настроенье.
Пусть добавит много сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха,
Мира, счастья, солнца, смеха!
Прикольное поздравление со Старым Новым годом в стихах
***
Две недели пролетели –
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели –
Празднует опять народ.
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь,
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь,
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
Короткие поздравления: Старый Новый год в стихах
***
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Со Старым Новым годом: пожелания в стихах
***
Привітати хочу вас я
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння,
Процвітання вам бажаю.
Сонця і терпіння!
Короткие смс поздравления на Старый Новый год
***
Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати.
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
Читайте также:Как правильно колядовать, посевать и щедровать
Прикольные поздравления на Старый Новый год
***
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері швидше відчиняй.
Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020
***
Іще одне прийшло зимове свято –
Постукав в двері Новий рій Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.