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Лучшие поздравления со старым Новым годом на русском и украинском языке

Старый Новый год 2020: красивые поздравления для знакомых и друзей на русском и украинском языке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: Pexels

Поздравляем с наступающим Старым Новым годом 2020! Пусть этот очередной новогодний праздник, который мы отмечаем в ночь с 13 на 14 января подарит вам лишь приятные эмоции, радостные события, яркие впечатления и прекрасное настроение! А мы подготовили для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах и смс на русском и украинском языке. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

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Старый Новый год: поздравления на русском языке

Красивое поздравление со Старым Новым годом в стихах

***

Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
Свет, любовь и настроенье.

Пусть добавит много сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха,
Мира, счастья, солнца, смеха!

Картинки и стихи со Старым Новым годом
Картинки и стихи со Старым Новым годом
Фото: Pexels

Прикольное поздравление со Старым Новым годом в стихах

***

Две недели пролетели –
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели –
Празднует опять народ.
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь,
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь,
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!

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Короткие поздравления: Старый Новый год в стихах

***

В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!

Поздравления и картинки со Старым Новым годом 2020
Поздравления и картинки со Старым Новым годом 2020
Фото: Pexels

Поздравления на Старый Новый год на украинском языке

Со Старым Новым годом: пожелания в стихах

***

Привітати хочу вас я
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння,
Процвітання вам бажаю.
Сонця і терпіння!

Старый Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Старый Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Фото: Pexels

Короткие смс поздравления на Старый Новый год

***

Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати.
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!

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Прикольные поздравления на Старый Новый год

***

Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері швидше відчиняй.

Со Старым Новым годом: стихи и открытки
Со Старым Новым годом: стихи и открытки
Фото: Pexels

Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020

***

Іще одне прийшло зимове свято –
Постукав в двері Новий рій Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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