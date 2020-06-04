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Лунное затмение и полнолуние 5 июня: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:39

Узнайте об особенностях полнолуния и лунного затмения 5 июня: что можно, а что категорически нельзя делать

Завтра, 5 июня, в 22 часа 13 минут украинцы станут свидетелями интересного астрономического явления – очередное полнолуние совпадет с лунным затмением. Как правильно себя вести во время полнолуния и лунного затмения, и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние 5 июня
Полнолуние 5 июня
Фото: pexels

Особенности первого летнего полнолуния 5 июня

Полнолуние в июне получило название Клубничная луна, потому что оно приходится как раз на сезон сбора этой ягоды.

В этот же период произойдет лунное затмение, максимальная фаза которого приходится на 22:25. С него начнется коридор летних затмений: 21 июня состоится солнечное затмение, а 5 июля – очередное лунное затмение.

Затмение 5 июня будет полутеневым, т.е. Луна частично пройдет через тень Земли и с одной стороны станет темной.

Июньское полнолуние пройдет под знаком Стрельца. В этот период люди обычно становятся более уравновешенными, спокойными, рассудительными и законопослушными. Появляется потребность в советах и желание помочь ближним.

В то же время 16-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 5 июня, обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой.

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Как себя вести во время полнолуния и лунного затмения 5 июня

В полнолуние под знаком Стрельца у людей происходит отдаление от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления.

В период Стрельца у людей повышается интерес к общественной жизни, появляется стремление занять положение в обществе, укрепить почву под ногами, сделать жизнь упорядоченной.

Это хороший период для обучения и преподавательской деятельности, получения новых знаний и навыков, а также передачи знаний другим.

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Однако имейте в виду, что при этом появляется излишняя навязчивость и желание вмешиваться со своими советами в чужую жизнь.

Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Что нельзя делать во время полнолуния 5 июня

  • Из-за того, что Клубничная Луна провоцирует абстрактное мышление, не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.
  • В дни полнолуния, особенно если происходит влияние затмения, лучше проявлять осторожность в своих поступках и действиях и беречь здоровье.
  • Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

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