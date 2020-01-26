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Лунный календарь на февраль 2020: благоприятные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в феврале можно загадывать желания и подводить итоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Лунный календарь
Лунный календарь
Фото: Pexels

Влияние Луны на эмоции и поведение человека бывает очень сильным, даже если мы этого и не ощущаем. А потому его нельзя игнорировать и недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, различные фазы Луны следует использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, февраль 2020 начинается и заканчивается фазой новолуния.

Смотрите видео о звездных астрологах:

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Полнолуние в феврале 2020

Полнолуние в феврале 2020 состоится 9-го числа в 9 часов 34 минуты под знаком Льва. Оно приходится на 17-е лунные сутки, которые имеют позитивную, легкую и гармоничную энергетику. Чтобы сохранить правильный баланс между внутренним и внешним миром, старайтесь не нарушать спокойствие этого дня. Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, поднимает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Новолуние в феврале 2020

Новолуние в феврале 2020 года произойдет 23-го числа в 17 часов 33 минуты по киевскому времени под знаком Рыб. В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также можно и нужно мечтать. Период новолуния подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в феврале 2020

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, во время новолуния полезно отказаться от вредных привычек. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Также благоприятными днями для планирования можно считать 4, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 24 февраля.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 6, 12, 13, 25, 27 февраля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в феврале еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 3, 7, 11, 16, 19, 22, 26, 28, 29 февраля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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