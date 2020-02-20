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Лунный календарь на март 2020: благоприятные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в марте можно загадывать желания и подводить итоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40

Воздействие Луны на настроение, эмоции и поведение человека может быть достаточно сильным, даже если мы этого и не ощущаем. А потому его нельзя недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, время, когда луна пребывает в различных фазах, следует использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, март 2020 начинается и заканчивается фазой новолуния.

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Полнолуние в марте 2020

Полнолуние в марте 2020 состоится 9-го числа в 19 часов 48 минут под знаком Девы. Оно приходится на 16-е лунные сутки, которые обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой. Чтобы сохранить правильный баланс между внутренним и внешним миром, важно не нарушать тишину и спокойствие этого дня. Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Новолуние в марте 2020

Новолуние в марте 2020 года произойдет 24-го числа в 11 часов 29 минут по киевскому времени под знаком Овна. В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также рекомендуется мечтать. Кроме того, период новолуния подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в марте 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 25 марта.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 7, 13, 14, 15, 26, 28 марта. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в марте еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 2, 4, 8, 12, 17, 20, 23, 27, 29, 30, 31 марта. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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