Лунный календарь на май 2020 года: самые благоприятные и опасные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в мае лучше всего загадывать желания, строить планы и подводить итоги

Луна непосредственно и достаточно серьезно влияет на наше настроение, эмоции и поведение. На одних людей воздействие различных фаз Луны может быть достаточно сильным, другие могут этого даже не ощущать. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни мая можно проявлять активность, а какие считаются неблагоприятными для любых действий, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь на май Фото: Pexels

Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, время, когда Луна пребывает в различных фазах, следует использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, май 2020 начинается и заканчивается фазой растущей луны.

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Полнолуние в мае 2020

Полнолуние в мае 2020 состоится 7-го числа в 13 часов 46 минут под знаком Скорпиона. В этот период у людей обычно возрастает эмоциональность и возбужденность. Майское полнолуние приходится на 16-е лунные сутки, которые обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой. Чтобы сохранить правильный баланс между внутренним и внешним миром, важно не нарушать тишину и спокойствие этого дня. Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

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Новолуние в мае 2020

Новолуние в мае 2020 года произойдет 22-го числа в 20 часов 40 минут по киевскому времени под знаком Близнецов, который способствует общению, увеличению новых знакомств и контактов, активности и деятельности. В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в мае 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 23 мая.

Подходящими днями в мае 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 5, 12, 13, 24, 26, 31 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в мае еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 6, 11, 15, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 30 мая. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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