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Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Узнайте, когда в сентябре нужно загадывать желания и подводить итоги по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Лунный календарь на сентябрь 2019 - благоприятные дни
Лунный календарь на сентябрь 2019 - благоприятные дни
Фото: pexels.com

Согласно лунному календарю, сентябрь 2019 – это месяц с одним новолунием. Лунных и солнечных затмений в сентябре 2019 нет. Напомним, что влияние Луны на поведение человека может быть достаточно серьезным, а потому его нельзя недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи отмечают, что различные фазы Луны предназначены для совершенно разных дел.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Новолуние в сентябре 2019 года произойдет 28 сентября в 21 час 26 минуту по киевскому времени. Эта фаза продлится до почти 7 утра 29 сентября. Новая Луна в сентябре 2019 будет в Весах – это отличное время для творческих проектов и игр с детьми. Напомним, что в первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также можно и нужно мечтать. Период новолуния подходит для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид.

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, во время новолуния полезно отказаться от вредных привычек. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни.

Лунный календарь на сентябрь 2019 – фазы луны, новолуние и полнолуние, благоприятные дни
Лунный календарь на сентябрь 2019 – фазы луны, новолуние и полнолуние, благоприятные дни
Фото: pexels.com

Также благоприятными днями для планирования можно считать 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 27 сентября.

Полнолуние в сентябре 2019 состоится 14 числа в 7 часов 32 минуты. Полнолуние приходится на 16-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: умиротворенной и одновременно эмоциональной. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и конфликты.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 4, 11, 14, 24 сентября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в августе еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 14, 22, 28 сентября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на сентябрь 2019 года

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