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Лунный календарь на январь 2020: благоприятные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в январе стоит загадывать желания и подводить итоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:33
Лунный календарь на январь
Лунный календарь на январь
Фото: Pexels

Согласно лунному календарю, январь 2020 начинается и заканчивается фазой новолуния. Влияние Луны на эмоции и поведение человека бывает очень сильным, даже если мы этого и не ощущаем. А потому его нельзя игнорировать и недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, различные фазы Луны следует использовать для совершенно разных целей.

Смотрите видео о звездных астрологах:

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Полнолуние и лунное затмение в январе 2020

Полнолуние в январе 2020 состоится 10-го числа в 21 час 22 минуты под знаком Рака. Оно приходится на 17-е лунные сутки, энергетика которых считается позитивной, легкой и гармоничной. Важно не нарушать спокойствие дня и удерживать баланс между внутренним и внешним миром. При этом не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, поднимает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Примечательно, что январское полнолуние совпадет с первым в году лунным затмением. 10 января, в 21 час 21 минуту по киевскому времени состоится полутеневое месячное затмение. Оно завершит коридор затмений, начатых 26 декабря с затмения Солнца. А потому это будет сложный и неоднозначный период. Такое астрономическое явление может привести к сильному энергетическому всплеску и повлечь за собой значительные перемены в нашей жизни.

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. Важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на дальнейшую жизнь.

Новолуние в январе 2020

Новолуние в январе 2020 года произойдет 24-го числа в 7 часов 14 минут по киевскому времени под знаком Водолея. В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также можно и нужно мечтать. Период новолуния подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в январе 2020

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, во время новолуния полезно отказаться от вредных привычек. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Также благоприятными днями для планирования можно считать 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25 января.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 7, 13, 14, 26, 28 января. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в январе еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 23, 27, 29, 30, 31 января. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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