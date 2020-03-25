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Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой любовный гороскоп на апрель 2020 года: кто из знаков зодиака будет самым счастливым, а кого поджидает разочарование

Ольга Козачок
Сегодня, 11:20

Какой знак окажется самым страстным и любвеобильным? Кого настигнет разлука и разочарование в отношениях? Каким знакам зодиака больше других повезет в любви в середине весны? Узнайте в любовном гороскопе на апрель 2020 года.

Любовный гороскоп на апрель
Любовный гороскоп на апрель
Фото: Pexels

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В апреле 2020-го у Овнов взаимоотношения с партнерами могут стать напряженными или ограниченными. Вам придется взять на себя дополнительные обязательства. А еще вас потянет к тем, кто старше и опытнее вас.

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  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

В разгар весны даже если романтическим предложениям Тельцов будет недоставать флирта и легкомыслия, можно не сомневаться в их серьезности. Все, что происходит с вами – важно, судьбоносно и достаточно надежно.

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Любовным отношениям Близнецов будет недоставать привычного юмора и беззаботности. Серьезность во взглядах на будущую совместную жизнь с партнером, планирование и расчет – вот ключевые идеи этого периода времени.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Для представителей знака Рак апрель 2020-го – это хорошее время для совместного приятного времяпрепровождения. Также это лучший период для примирения и признания в любви. А вот некоторые Раки будут не прочь сходить налево.

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

У Львов апрель 2020-го – это период совместного творчества. Занятия одним и тем же, как правило, сближают людей и проверяют чувства. Плюс – неограниченное количество приятных эмоций и эстетического удовольствия.

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  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Дискомфорт и отчужденность в чувствах у Дев может произойти из-за родственников супруга или супруги. Близкие люди из благих побуждений могут испортить настроение, что также отразится на ваших взаимоотношениях с любимым человеком.

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

В этом месяце Весам не рекомендуется искать краткие пути разрешения конфликтов и спорных моментов во взаимоотношениях. Хотя, конечно, заманчиво раз и навсегда прекратить все проблемы в браке, чем терпеливо распутывать их.

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпионов не понимают, да и им трудно понять других. Это усложняет чувства. Сложно не поддаться депрессии и унынию, а это, в свою очередь, может привести к серьезной попытке изменить или прекратить нынешние отношения.

Любовный гороскоп на апрель
Любовный гороскоп на апрель
Фото: Pexels

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

В апреле 202-го взаимоотношения у Стрельцов будут сложными и непредсказуемыми. Вы будете не раз порываться прервать их. Но если вы возьмете на себя обязательство сохранить эти связи, это приведет к возникновению более прочных и длительных уз.

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Романтические увлечения Козерогов в разгар весны имеют шанс быть весьма удачными. Им сопутствует стабильность и предсказуемость, даже основательность. Брак, зарегистрированный в это время, обещает быть длительным.

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  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолеев в апреле 2020-го подстерегает неожиданная влюбленность и окрыленность чувств. Но не факт, что она окажется взаимной. А потому вам не избежать традиционных любовных страданий, воспетых поэтами во все времена.

  • Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы будут склонны критически оценивать свои цели, достижения и неудачи именно в сфере взаимоотношений. Обычными явлениями этого периода станут категоричность суждений и неудовлетворенность существующим положением вещей.

Ранее мы публиковали гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака.

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