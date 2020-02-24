Масленица 2020 – интересные обряды, приметы и запреты недели

Если блины на Масленицу получились пышные и румяные – год будет хорошим и богатым

С 24 по 2 марта в Украине отмечается древний праздник Масленица, который традиционно известный своими обрядами, приметами и запретами Сырной недели.

Добавим, что Масленица − традиционный славянский праздник, который всегда начинается в понедельник и отмечается в течение недели перед Великим постом. Традиции на Масленицу пришли к нам из далекого прошлого и сохранились до наших дней. Мы собрали для вас интересные обряди, приметы и запреты этой праздничной недели.

Масленица 2020: обряды

Съедая первый блин на Масленицу нужно помянуть умерших родственников. Раньше на Масленицу дети свистели в свистульки, изготовленные в форме птиц. Таким образом они зазывали назад перелетных птиц, улетевших на время зимы в теплые края. Соломенное чучело зимы – неотъемлемый атрибут Масленицы. Его устанавливали в городе или село, вокруг него в течение недели проводили все массовые мероприятия, а в воскресенье чучело сжигали. Это символизировало не только проводы зимы и обряд избавления от всего ненужного и плохого. Перед закатом солнца в воскресенье ходили на погост, оставляли на могилах родственников блины. На Масленицу нельзя было работать с пряжей и тканями. Считалась, что такими действиями можно потревожить души умерших предков. Всю приготовленную на праздник еду в воскресенье старались доесть или раздать нищим. Уснуть в Прощёное воскресенье обязательно надо было до полуночи, чтобы легко просыпаться в течении будущего года.

Масленица 2020: приметы

Праздновать Масленицу нужно богато и весело. Не стоит скупиться на угощение, ведь как проведешь праздник, так и пройдет этот год.

Чем больше на Масленицу испекут блинов, тем богаче станет в доме. Если же хозяйка испечет мало блинов, то не будет урожая. Чем больше блинов получится, тем больше будет солнечных дней.

Масленица 2020 – обряды, приметы и запреты Фото: Pexels

Если у хозяйки получились пышные и румяные – год будет хорошим и богатым на урожай, а если слипаются – ждите неприятностей.

Теща обязательно должна позвать на блины своего зятя. Если блинное угощение ему понравится, то и год пройдет в мире.

Раньше на Масленицу сооружали специальные качели. Мол, кто выше всех взлетит, у того и урожай будет самый большой. Это же касается и катания с горки.

Нельзя скупиться на угощения, иначе можно потерпеть большие убытки. Приход неожиданных гостей принесет в дом счастье.

Если перед Масленицей шли дожди, то осенью будет хороший урожай грибов, а если стоял мороз, то лето будет не очень жарким.

Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите обновок.

Если в Прощеное воскресенье вы сможете простить старые обиды, то откроете свою жизнь для новых хороших и ярких событий.

Масленица 2020: запреты недели

В Масленицу человеку, который готовится к Великому посту, категорически запрещено есть мясо и мясные продукты. А вот запретов на количество съеденного на Масленицу в народе нет. Наоборот, есть поговорка: "Есть нужно столько, сколько собака раз хвостом махнет". На Масленицу категорически запрещено ругаться, говорить плохие и обидные слова, выливать злость и нетерпение на близких людей, не обсуждать и не осуждать других людей. Также нельзя в Масленицу засиживаться дома. Родственники должны ходить друг к другу в гости и приглашать к себе. Первая половина Сырной Седмицы позволяет заниматься домашними делами, но с четверга вступает в силу запрет на хозяйственные работы. Также в эту неделю нельзя пить алкогольные напитки. Нельзя встречать гостей на Масленицу в неубранном доме.

Напомним, что ранее мы писали о гаданиях на Масленицу.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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