Масленица: 2020: проверенные ритуалы Сырной недели

Проводить или нет ритуалы на Масленицу – личное дело каждого, а вот отведать блинов нужно обязательно

Масленица – это очень интересный народный праздник, который имеет многовековую историю и древние обряды и ритуалы. Изначально торжество было языческим.

Празднование Масленицы начинается с понедельника, 24 февраля в 2020 году, и длится всю оставшуюся неделю. Самым главным блюдом и атрибутом Масленицы являются блины. Их пекут в больших количествах, угощая ими родных, близких и знакомых. На протяжении праздничной недели принято ходить по гостям и сытно кушать предложенные угощения.

Поэтому мы собрали для вас странные и современные ритуалы Масленицы.

Масленица 2020: ритуал Колодия

Ритуал Колодий имеет еще более древние корни, чем Масленица. Это древний украинский ритуал "колодочной жизни". Его отголоски можно наблюдать и сегодня в некоторых отдаленных селах.

Раньше женщины на селе брали палку – "колоду" и наряжали ее в бабу. На протяжении недели ритуалы были связаны с жизнью этой символической колоды.

Так, понедельник был посвящен ее "рождению", во вторник Колодия "крестили". Среда была связана со всеми жизненными моментами. И уже в четверг колодке предстояло умереть. В пятницу проходила церемония похорон с ритуальными песнями, обильными трапезами. В субботу "оплакивали" колодку. А в воскресенье была кульминация праздника.

На всем протяжении празднования Масленицы колодку носили по деревне. Нужно было привязать эту куклу к холостым и незамужним. Но был вариант откупа. Чтобы откупится, юноши и девушки вешали на куклу бусы, ленты.

А женщинам давали выпивку и закуску. Так и получалось, что к концу недели, когда устраивали проводы Масленицы, кукла была вся увешана бусами и украшена разноцветными лентами.

Сегодня народные традиции возрождаются. Масленица стала одним из самых почитаемых праздников. А для кого-то это прекрасный повод вспомнить и те ритуалы, которые проводились нашими предками.

Мы собрали несколько самых удачных ритуалов, которые можно повторить современникам, в попытках привлечь удачу, любовь или богатство. Ведь можно не только хорошо повеселиться во время Масленицы, но и попытаться воспользоваться народными и современными традициями.

Масленица 2020: ритуал на богатство

Если в период Сырной недели вам удастся оказаться за городом, то вы можете провести ритуал на Масленицу для привлечения денег. Нужно разжечь костер и сжечь в нем свои старые ненужные вещи.

Ведь избавляясь от старого, вы открываете в свою жизнь дорогу новому. Пока вещи будут гореть, прочтите такие слова :

"Старые и ненужные вещи сжигаю,

В свою жизнь дверь новому открываю.

Пусть все ненужное уйдет,

А Масленица мне удачу и прибыль принесет".

Масленица 2020: ритуал на замужество

Если вы одиноки и мечтаете встретить вторую половинку, во время Масленицы проведите несложный ритуал, который поможет в скором времени обрести личное счастье. Ритуал на замужество на Масленицу проводится в воскресенье. Придите в людное место, где отмечают праздник, и, оказавшись среди гуляющих людей, прочитайте про себя такие слова:

Масленица 2020 – ритуалы Сырной недели и Колодий Фото: Pexels

"Масленица пришла, радость всем принесла. Принеси Масленица счастье и в жизнь мою, пошли мне мою судьбу. Пусть на моем пути встретится достойный человек, с которым я обрету счастье навек. Да будет так".

Масленица 2020: ритуал на здоровье

Во время праздника можно провести ритуал на здоровье. Замесите тесто на блины, а когда будете жарить их на сковородке, скажите следующее:

"Блины жарю, здоровья себе прибавляю. Как эти блины становятся румяными, так и я становлюсь здоровее. Пусть здоровье ко мне прибывает, а все недуги исчезают. Слово моё крепко, а дело легко. Аминь".

Испеченные блины скушайте сами и угостите ими своих близких.

Проводить или нет ритуалы, связанные с Масленицей – личное дело каждого. А вот отведать праздничных блинов нужно обязательно. Ведь совсем скоро начнется Великий Пост.

Напомним, что ранее мы писали о гаданиях на Масленицу.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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