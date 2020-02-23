Масленица 2020: ТОП-5 проверенных гаданий
Гадать в этот день начали очень давно
В понедельник, 24 февраля начинается Масленица.
Масленица – праздник, отмечаемый на протяжении недели перед Великим постом. Он олицетворяет собой прощание с зимой и встречу весны. История праздника уходит корнями в глубокую древность. На Масленицу можно проводить различные ритуалы, а также гадать.
В течение семи дней Масленицы пекутся блины и подаются с различными начинками.
Особенно часто наши предки гадали на шестой день праздника, который в народе прозвали "Золовкины посиделки". В этот день золовки приходили в гости к своим молодым невесткам отведать блинов, поболтать и погадать. С того времени и по наши дни гадания на Масленицу не теряют своей популярности и актуальности.
Также было раньше такое поверье: кто весело и хорошо проведет масленичную неделю, у того весь год будет урожайным, сытным и богатым. Гадать на Масленицу можно и одной, и большой компанией.
Погадать можно и во время выпечки блинчиков:
- если у блина ровные края, то предстоящее замужество будет счастливым, а если края получились неровные, то девушке стоит ещё раз подумать, стоит ли заключать брак с теперешним женихом;
- если первый блин перевернулся легко, то незамужней девушке, проживающей в этом доме, предстояло замужество, а если первый блин пристал к сковороде, то еще три года ей в девках быть;
- сколько дырочек получилось в блине, столько будет детей;
- если блин пригорает к сковороде посредине, то муж будет верным, а если сбоку – будет заглядываться на других;
- первый блин получился румяным и красивым – к крепкому здоровью, а если бледный – к болезням;
- тонкий блин получился – год пройдет легко, толстый – к тяжелому году.
Также можно нафаршировать блинчики разными начинками, и кому какая попадется, то и ждет впереди.
- С мясом – ждет сытный и богатый год.
- С яйцом и луком – проблемы в семье.
- С шоколадом – счастье и радость.
- С клубникой – любовь.
- Ванильные – спокойное течение жизни.
- С яблоками – приятное приключение.
- С орехами и медом – исполнение задуманного.
- С творогом – удачная встреча в финансовом плане.
- С перцем – неприятности.
- С солью – болезнь.
- С капустой – веселое времяпрепровождение.
- С грибами – флирт.
- Пустые – неудача.
Блины для гадания разложить на тарелке кругом и пусть каждый выбирает на свой вкус. Оставшиеся блинчики нужно отдать нуждающимся, ни в коем случае не выбрасывать.
Каждая незамужняя молодая девушка озадачена вопросом, когда же она выйдет замуж. Узнать об этом можно на Масленицу. С этой целью с давних времен представительницы прекрасного пола за окно вывешивали чистое полотенце. Проводить гадание можно в любой день Масленичной недели, кроме воскресенья. Девушке необходимо мысленно попросить суженого прийти и вытереться полотенцем.
Если утром на следующий день полотенце будет влажным, то свадьба будет в этом году.
В ночь на Прощеное воскресенье вам может присниться вещий сон. Чтобы его увидеть, прежде чем уснуть, съешьте подсоленный блинчик.
Если вы хотите во сне увидеть будущего мужа, то произнесите такую фразу:
"Суженый, ко мне во сне приди и водицей меня напои!"
После этих слов ни с кем не разговаривайте. Во сне к вам придет будущий избранник.
Чтобы узнать пол будущего ребенка, наши предки гадали так: брали стопку блинов и выходили на улицу. Кто первый блином угостится, мужчина или женщина, такого пола ребенок родится.
Существует гадание на сковороде. Ту сковородку, на которой вы жарили блины, поместите к маме под кровать, со словами: "Суженный мой, приди в гости к теще на блины". Утром спросите у мамы, какой мужчина приходил к ней во сне.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить разноцветные блинчик на Масленицу.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
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