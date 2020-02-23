Масленица 2020: ТОП-5 проверенных гаданий

Гадать в этот день начали очень давно

В понедельник, 24 февраля начинается Масленица.

Масленица – праздник, отмечаемый на протяжении недели перед Великим постом. Он олицетворяет собой прощание с зимой и встречу весны. История праздника уходит корнями в глубокую древность. На Масленицу можно проводить различные ритуалы, а также гадать.

В течение семи дней Масленицы пекутся блины и подаются с различными начинками.

Особенно часто наши предки гадали на шестой день праздника, который в народе прозвали "Золовкины посиделки". В этот день золовки приходили в гости к своим молодым невесткам отведать блинов, поболтать и погадать. С того времени и по наши дни гадания на Масленицу не теряют своей популярности и актуальности.

Также было раньше такое поверье: кто весело и хорошо проведет масленичную неделю, у того весь год будет урожайным, сытным и богатым. Гадать на Масленицу можно и одной, и большой компанией.

Гадания на Масленицу по блинам

Погадать можно и во время выпечки блинчиков:

если у блина ровные края, то предстоящее замужество будет счастливым, а если края получились неровные, то девушке стоит ещё раз подумать, стоит ли заключать брак с теперешним женихом;

если первый блин перевернулся легко, то незамужней девушке, проживающей в этом доме, предстояло замужество, а если первый блин пристал к сковороде, то еще три года ей в девках быть;

сколько дырочек получилось в блине, столько будет детей;

если блин пригорает к сковороде посредине, то муж будет верным, а если сбоку – будет заглядываться на других;

первый блин получился румяным и красивым – к крепкому здоровью, а если бледный – к болезням;

тонкий блин получился – год пройдет легко, толстый – к тяжелому году.

Также можно нафаршировать блинчики разными начинками, и кому какая попадется, то и ждет впереди.

С мясом – ждет сытный и богатый год.

С яйцом и луком – проблемы в семье.

С шоколадом – счастье и радость.

С клубникой – любовь.

Ванильные – спокойное течение жизни.

С яблоками – приятное приключение.

С орехами и медом – исполнение задуманного.

С творогом – удачная встреча в финансовом плане.

С перцем – неприятности.

С солью – болезнь.

С капустой – веселое времяпрепровождение.

С грибами – флирт.

Пустые – неудача.

Блины для гадания разложить на тарелке кругом и пусть каждый выбирает на свой вкус. Оставшиеся блинчики нужно отдать нуждающимся, ни в коем случае не выбрасывать.

Гадание на Масленицу на суженого

Каждая незамужняя молодая девушка озадачена вопросом, когда же она выйдет замуж. Узнать об этом можно на Масленицу. С этой целью с давних времен представительницы прекрасного пола за окно вывешивали чистое полотенце. Проводить гадание можно в любой день Масленичной недели, кроме воскресенья. Девушке необходимо мысленно попросить суженого прийти и вытереться полотенцем.

Масленица 2020 – самые популярные гадания Фото: Pexels

Если утром на следующий день полотенце будет влажным, то свадьба будет в этом году.

Гадания на Масленицу на сон

В ночь на Прощеное воскресенье вам может присниться вещий сон. Чтобы его увидеть, прежде чем уснуть, съешьте подсоленный блинчик.

Если вы хотите во сне увидеть будущего мужа, то произнесите такую фразу:

"Суженый, ко мне во сне приди и водицей меня напои!"

После этих слов ни с кем не разговаривайте. Во сне к вам придет будущий избранник.

Гадание на Масленицу: как узнать пол будущего ребенка

Чтобы узнать пол будущего ребенка, наши предки гадали так: брали стопку блинов и выходили на улицу. Кто первый блином угостится, мужчина или женщина, такого пола ребенок родится.

Гадание на суженого на Масленицу

Существует гадание на сковороде. Ту сковородку, на которой вы жарили блины, поместите к маме под кровать, со словами: "Суженный мой, приди в гости к теще на блины". Утром спросите у мамы, какой мужчина приходил к ней во сне.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить разноцветные блинчик на Масленицу.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

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