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Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишут о главных запретах, обычаях, традициях праздника 14 августа

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:33
Сегодня, 14 августа, отмечаем Медовый Спас 2019
Сегодня, 14 августа, отмечаем Медовый Спас 2019
Фото: Depositphotos

14 августа православные украинцы отмечают Медовый Спас 2019, который также называют Первым Спасом или Маковеем. Впереди еще два – Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). В день Медового Спаса начинается Успенский пост 2019, который стоит в календаре христианских праздников перед Преображением и Успением. Он продлится две недели – до 28 августа.

Смотрите видео, как празднуют Спасы в августе:

"Сегодня" пишут, как правильно провести праздник Медового Спаса 2019, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать 14 августа. 

Медовый Спас 2019: обычаи и традиции

В народе Медовый Спас служит напоминанием о том, что лето подходит к концу и пора делать запасы на зиму. Сегодня нужно обязательно сходить в церковь. С собой берут на освящение мед, воду, цветы и травы. Некоторые хозяюшки предварительно делают букеты-обереги – "маковейчики" из мяты, чабреца, любистка, ромашки и обязательно – соцветием мака. Считается, что освященные мед и вода наделяются целебными свойствами

Сегодня нужно освятить мед
Сегодня нужно освятить мед
Фото: Depositphotos

К праздничному столу принято печь постные пироги, пирожки, булочки, блинчики – все с медом и маком. 

Что нельзя делать на Медовый Спас 2019

  • На Маковея начинается пост – с этого дня важно придерживаться запретов в пище. Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, а в некоторые дни запрещается горячая вареная пища и растительное масло.
  • Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся к тебе сторицей.
  • Купание 14 августа также под запретом. После Ильи вода в реках и озерах становится холодной, грязной и с затхлым запахом. Считается, что такая вода может нанести вред здоровью.
  • Также нельзя жадничать и скупиться. А помощь нуждающимся принесет милостивому человеку счастье.
  • В день Медового Спаса не рекомендуется громко говорить, а также устраивать шумные гулянья. Все работы по дому и в огороде также лучше отложить или сделать накануне праздника. Запрещается шить, стирать, убирать, гладить, копать и строить.
  • Еще одни запрет связан с медом. Считается, что нельзя употреблять мед в пищу, пока он не будет освящен в день Медового Спаса в церкви.

Поздравления с Медовый Спасом 2019: открытки и картинки

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Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

Поздравления с Медовый Спасом 2019
Поздравления с Медовый Спасом 2019
Фото: Bipbap

***
Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога! Раскаты колокольного звона обновят Вас для благодати и событий новых! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

Поздравления с Медовый Спасом 2019
Поздравления с Медовый Спасом 2019
Фото: Bipbap

***
Жаркое лето на дворе! Нынче 14 августа. Поздравляю с медовым праздником! Мед в этот день, особенно вкусный. "Первый спас – лакомка" – говорят в народе. Желаю вам счастья, любви, поцелуев – и все это сладенькое как мед!

Поздравления с Медовый Спасом 2019
Поздравления с Медовый Спасом 2019
Фото: Bipbap

Ранее мы публиковали главные приметы на Медовый Спас Маковея 2019.

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Источник: Сегодня
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