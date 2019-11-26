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Меркурий перестал быть ретроградным: что делать дальше

Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Директный Меркурий - что можно делать
Директный Меркурий - что можно делать
Фото: Pexels

Несколько дней назад окончился последний в 2019 году период ретроградного Меркурия и эта планета перешла в прямое, то есть директное движение.

Ретроградным движением планет в астрологии считается явление, когда наблюдателю с Земли кажется, что звездные тела начинают замедлять свой ход и как бы двигаться назад.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Но в определенные периоды некоторые из них снижают скорость, отчего создается ощущение, что они как бы откатываются в обратном направлении.

Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры, то в период ретроградности этой планеты все ваши начинания были бессмысленны и даже вредны. Следующий ретроградный Меркурий начнется 17 февраля 2020, и он продлится до 10 марта 2020 года. А пока он возвращается к периоду нормальной скорости, и в течение ближайших 9-10 дней после ретродвижения его скорость достигает 100%.

Когда Меркурий станет директным, вы сможете завершить все свои дела и сдвинуться с мёртвой точки. В период ретроградности Меркурия вам казалось, что вы застряли на одном месте, но теперь всё меняется. Вы будете гораздо решительнее и увереннее, особенно когда придётся делать важный жизненный выбор.

Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры
Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры
Фото: Pexels

Постарайтесь в ближайшие недели хорошенько обдумывать каждый прожитый день, избавляясь от всего, что мешает вам двигаться вперёд. Будьте терпеливы и полагайтесь на здравый смысл в повседневной жизни.

Ретроградный Меркурий нёс с собой серьёзные перемены, но то же можно сказать и о директном. Поначалу вам будет непривычно, но затем всё уладится.

Что можно делать в период директного Меркурия

  • можно заключать сделки, подписывать договора;
  • деловая жизнь начинает оживать и набирать обороты;
  • можно возобновлять старые деловые связи и налаживать новые;
  • можно рассылать письма и деловые предложения;
  • можно снова давать рекламу своей деятельности;
  • улучшается и набирает силу торговая деятельность;
  • можно покупать вещи и особенно автомобили;
  • можно оформлять документы, различные бумаги;
  • можно писать заявления;
  • можно открывать свой бизнес, новую коммерческую деятельность;
  • можно выходить на новую работу и подписывать трудовой договор;
  • можно начинать новое обучение;
  • можно покупать новые носители информации — телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры;
  • можно отправляться в командировки, в недалёкие поездки;
  • всем будет легче работать с информацией.

Напомним, что ранее мы писали о последнем новолунии осенью 2019 года. А также "Сегодня" сообщали о том, как фазы Луны влияют на человека.

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