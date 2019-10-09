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Международный день девочек 2019: дата, история и значение праздника

Узнайте, когда в Украине и мире отмечается Международный день девочек и каково значение праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Праздник девочек
Праздник девочек
Фото: Pixabay

Международный день девочек – это осенний праздник, посвященный проблемам детей женского пола во всем мире. А еще это прекрасный повод поздравить всех девочек с их официальным днем и пожелать им доброго, спокойного и счастливого детства. Когда празднуется День девочек, какая история, значение и особенности праздника, узнайте в нашей статье.

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Когда отмечается Международный день девочек 2019

Ежегодно, начиная с 2012 года, девчачий праздник – Международный день девочек – отмечается в Украине и мире 11 октября. В 2019 году этот день приходится на пятницу.

Международный день девочек: история праздника

Международный день девочек официально был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 2012 году.

С такой инициативой на Генеральной Ассамблее ООН выступила Канада. А продвижением резолюции занималась Рона Эмброуз – канадский министр по делам женщин. В декабре 2011 года Генассамблея ООН проголосовала за принятие положительного решения по организации праздника, начиная с 2012 года.

Значение Международного дня девочек

Праздник девочек
Праздник девочек
Фото: Pixabay

Главной задачей мероприятий, проводимых в Международный день девочек 11 октября, является привлечение внимания общественности всего мира к социальным проблемам, которые испытывают девочки во многих странах. Многие из проблем непосредственно связаны с неправильным отношением общества к женскому полу в целом и детям в частности.

К числу главных задач, которые должны решаться в рамках проведения Дня девочек, относятся: возможность получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, защита от дискриминации, насилия, принудительного замужества в детском возрасте и других социальных прав.

Так, в 2012 году Международный день девочек был посвящен проблеме ранних браков, которые являются абсолютным нарушением прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни женщин. По данным ООН, около 30% девушек в мире впервые вступают в брак до достижения ими 18-летнего возраста. Чаще это явление наблюдается в странах Южной Азии, Африки, Латинской Америки. А в 2019 году тема Дня девочек звучит как "Сильная девочка: неграмотна и неудержима".

Благодаря развитию и продвижению идей празднования Международного дня девочек, многие дети на сегодняшний день уже смогли преодолеть барьеры, порождаемые стереотипами, непониманием, изоляцией.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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