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Международный день друзей: поздравления и яркие открытки с праздником

Сегодня, 12:08

Сегодня День друзей: отправляйте всем красивые картинки и прикольные поздравления с праздником

Сегодня, 9 июня, в мире отмечается Международный день друзей. И хотя этот праздник неофициальный, это все равно отличный повод поздравить своих друзей и подруг, отправить им открытки с Международным днем дружбы, рассказать, как вы их любите и цените, пожелать всего наилучшего в жизни, и, конечно же – верных и надежных друзей.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас яркие, милые, прикольные открытки и картинки для друзей, а также добрые стихи и пожелания в праздник.

С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
Фото: pexels

Прикольные поздравления с днем друзей в стихах

***

С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.

С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
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Душевное поздравление с днем друзей в прозе

***

Мои любимые друзья, спасибо вам за то, что вы есть! Я очень ценю нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь становится насыщеннее, ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

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С Днем друзей: доброе поздравление

***

С Днем друзей вас поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы круг любимых самых
Был источником тепла.

Пусть друзья вам дарят силы,
Будут крепкою опорой.
Помогают вам советом,
Делом, мудрым разговором.

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***

Всех друзей поздравляю с праздником! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на жизненном пути!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Международный день друзей: праздничные стихи друзьям

***

Счастлив тот на белом свете,
Кто имеет сто друзей!
Шлю сегодня тем приветик,
Кто с друзьями – богатей.

И сегодня всем желаю
Дружбой крепкой дорожить.
Ведь без друга, точно знаю,
В этой жизни не прожить!

Короткие поздравления с Днем друзей

***

Друг всегда плечо подставит,
Настроенье в плюс исправит,
Если вдруг тебе взгрустнется,
С другом сразу смех вернется.

Всем друзьям с большой любовью
Пожелаю я здоровья,
Быть счастливей всех на свете
И предательства не встретить.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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