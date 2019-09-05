Международный день грамотности 2019: дата, история и традиции

Узнайте о значении Дня распространения грамотности в нашей жизни

Международный день грамотности Фото: Pixabay

Вскоре за Днем знаний, который мы отметили 1 сентября, идет другой праздник, посвященный знаниям, образованию и обучению – Международный день грамотности. Что это за дата, какая у нее история и традиции, узнайте в нашей статье.

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Международный день грамотности 2019: дата

Итак, Международный день грамотности ежегодно отмечается 8 сентября, ровно через неделю после Дня знаний. В 2019 году этот праздник приходится на воскресенье, выходной день.

Дата выбрана не случайно: праздник по рекомендации ЮНЕСКО был посвящен открытию Всемирной конференции по ликвидации неграмотности, которая проводилась в этот день.

Международный день грамотности 2019: история и значение праздника

Грамотность – это степень владения людьми навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка, а также главный показатель культурного и социального развития населения.

8 сентября 1965 года в Тегеране прошла Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. В честь этого события было решено ежегодно проводить День грамотности. Главной целью дня является акцентирование внимания людей на важности грамотной и всесторонне развитой жизни общества, а также необходимости ее распространения.

В 2002 году Генеральной Ассамблеей ООН было провозглашено Десятилетие грамотности Организации Объединенных наций.

Ежегодно мероприятия, проводимые в День грамотности, посвящены различным темам: влиянию грамотности на здоровье, развитие общества, личные возможности и др. Тема праздника в 2019 году звучит "Образование преображает жизнь людей".

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню грамотности, принимают участие правительства и неправительственные организации, сообщества, преподаватели, учащиеся. Также в этот день наиболее инициативным людям и организациям присуждаются специальные премии ЮНЕСКО за распространение грамотности.

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