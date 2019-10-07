Международный день врача: неофициальный праздник 7 октября
Сегодня Международный день врача 2019: поздравляем медиков с профессиональным праздником
Сегодня, 7 октября, в мире отмечается Международный день врача 2019, который ежегодно празднуется в первый понедельник октября. Праздник не является официальным, но считается, что он был организован в начале 1970-х годов по предложению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Хотя на официальном сайте ВОЗ в списках праздников этого дня нет.
Смотрите, как европейцы выстраиваются в очереди к украинским медикам:
Международный день врача имеет благородную и высокую цель: солидарность и активные действия врачей всего мира по сохранению и улучшению здоровья людей. При этом медиками не должны делаться различия между людьми по их национальной, религиозной, возрастной, гражданской и иной принадлежностях. Врачи должны оказывать медицинскую помощь всем тем, кто в ней нуждается, в том числе пострадавшим от природных катастроф, эпидемий, вооруженных конфликтов и других факторов.
В свой международный праздник все врачи заслуженно получают поздравления и слова благодарности от своих пациентов, потому что сложно найти более ответственную, тяжелую и необходимую профессию, чем лечение и спасение человеческих жизней.
Мы присоединяемся к многочисленным пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, торжественные, добрые поздравления с Международным днем врача в прозе и стихах.
Лучшие поздравления с Международным днем врача в стихах
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С международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
С Международным днем врача: душевные поздравления в прозе
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Поздравляю с Международным днем врача! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от вашей профессии приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Добрые поздравления в Международный день врача 2019
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В международный день врача
Тебя приятно мне поздравить,
Пусть стороной пройдет печаль,
И жизнь лишь лучшее оставит.
Своим задором радуй всех,
Будь лучшим из специалистов,
Пусть на работе ждет успех,
А дома — смех родных и близких.
Торжественные поздравления с Международным днем врача
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Поздравляем с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в ваших семьях. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.
Красивые смс поздравления с Международным днем врача
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В Международный день врача
Желаю всем дарить здоровье,
И день за днем, других леча,
Мир наполнять своей любовью!
Ты развивай карьеру вверх,
Лишь благодарность получая,
Ведь ты легко излечишь всех —
Я так не думаю, я знаю!
Примечательно, что Международный день врача – не единственный медицинский праздник в году. Официальный государственный День медика отмечается в Украине в третье воскресенье июня и в 2019 году был 16 июня. День медсестер празднуется 12 мая, а День стоматолога – 9 февраля.
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