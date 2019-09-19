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Михайлово чудо 2019: что нельзя делать, традиции, обычаи и приметы

"Сегодня" рассказывают, как правильно провести этот праздник в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:19
19 сентября отмечаем праздник Михайлово чудо 2019 Фото: pravoslavie.ru
19 сентября отмечаем праздник Михайлово чудо 2019
Фото: pravoslavie.ru

19 сентября православные украинцы отмечают праздник Михайлово чудо 2019 года. Этот праздник установлен в честь спасения архангелом Михаилом паломников в храме в городе Хонех: язычники обратили на храм бурный поток реки, а архангел спас церковь и молящихся там людей.

Михайлово чудо 2019: обычаи и традиции

Считалось, что после этого дня должны начаться утренние заморозки. Так что пора завершать все садово-огородные работы, которые были запланированы на летний сезон. Было принято заканчивать выпас скота в полях.

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В старину в это время устраивали собрания, решали дела семейные, а также хозяйственные, собирались всей деревней, чтобы разрешить споры и уладить разногласия всем миром. Также ставили свечу в церкви, а священники служили службу о ниспослании благ.

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Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

  • В этот день ни в коем случае нельзя ссориться. Все возникнувшие конфликты и разногласия нужно решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживать эмоции. 
  • В народе говорят, что 19 сентября нельзя мыть голову – "смоешь весь ум". 
  • Под запретом на Михайлово чудо – любые хозяйственные работы: работа на земле и бытовые хлопоты. 
  • Нельзя также увиливать от ответа на заданные вопросы или же врать человеку. Накликаешь на себя беду. 
  • На Михайлово чудо нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или на корм птицам или животным. 
  • На Михайлов день хозяйки не пекли хлеб и пироги, поскольку это было строго запрещено. 
  • Очень суеверные крестьяне в этот день не собирали чернику, потому что опасались нечистую силу. 
  • Бытовало такое мнение, что если 19 сентября весь день помогать людям, то можно попросить у Михайла исполнение желания.

Приметы на праздник Михайлово чудо 2019

  • На Михайлово Чудо нельзя работать – Бог накажет.
  • Пришел Архангел Михаил – ждите первых заморозков.
  • Если листья на верхушке березы еще зеленые – к ранней зиме.
  • Архангел Михаил землю заморозками прихватил.
  • Синие облака вечером – к перемене погоды.
  • По упавшим листьям предсказывали, какой будет зима: если листья осины ложатся вверх лицевой стороной – к холодной и долгой зиме, если изнанкой – ждите теплой зимы.

Напомним, какие церковные праздники и посты будут в сентябре 2019. Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Михайлово чудо 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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