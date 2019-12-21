Милый подарок парню на Новый год 2020: интересные варианты с фото

Что подарить парню на Новый год: небанальное, оригинальное и недорогое

Что подарить парню на Новый год Фото: Pexels

С приближением долгожданных Новогодних праздников многие девушки задумываются о том, что подарить парню на Новый год 2020. И ведь хочется, чтобы ваш подарок был самым лучшим, оригинальным, небанальным, нужным, практичным, креативным и при этом еще не слишком дорогим. Что выбрать, и какой сделать милый подарок парню на Новый год 2020? Читайте интересные идеи в нашей статье и вдохновляйтесь на собственные варианты презентов для любимого.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Что подарить парню на Новый год недорого

Что подарить парню на Новый год Фото: Pexels

Любимому человеку хочется подарить целый мир. Но если с финансами пока напряженно, можно обойтись макетом мира, так сказать, его уменьшенной копией. Подарите глобус, но с дальним прицелом. К примеру, вы можете в новогоднюю ночь сообща отметить те места, в которых обязательно планируете побывать. А ведь мысль, как известно, материальна.

Что подарить парню на Новый год не банальное

Что подарить парню на Новый год Фото: Pexels

Как часто романтический вечер ассоциируется у нас с полумраком, зажженными свечами и главное – приятной живой музыкой. А что мешает вам воссоздать творческую атмосферу дома? Кажется, что достаточно взять в руки инструмент, и из него сами польются волшебные звуки. Для начала нужен сам инструмент. Вот и подарите парню флейту, гитару или барабан. Как знать, возможно, в нем спят скрытые таланты гениального музыканта?

Что подарить парню на Новый год своими руками

Что подарить парню на Новый год Фото: Pexels

Каждому мужчине приятно получить не просто купленный подарок, а сделанный любимой женщиной. Какой придумать подарок любимому на Новый год своими руками? Подойдите к вопросу креативно. К примеру, свяжите теплую одежку для его чашки, чтобы она не мерзла. Или расшейте бисером чехол мобильного телефона. Или вылепите прикольный брелок для ключей – каждый раз беря его в руки, ваш парень будет думать о вас. А можно просто нарисовать акварелью душевную новогоднюю открытку – получится бюджетный подарок парню на Новый год.

Что подарить парню на Новый год практичное

Что подарить парню на Новый год Фото: Pexels

Новогодние праздники приходятся на самое холодное время года. Так что это подходящий повод подумать и позаботиться о теплоте любимого человека, чтобы он не замерз и не заболел. Спектр подарков может быть широким: к примеру, шерстяной свитер, теплые носки, вязаный комплект с шапкой, шарфом и перчатками, мягкий плед.

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