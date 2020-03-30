Можно ли самой себе стричь волосы и другие интересные приметы, связанные с волосами

Узнайте, как стрижка может повлиять на вашу судьбу и почему нельзя стричь самого себя

Люди издавна верили, что в волосах таится особая сила человека. К волосам относились бережно, с особой осторожностью, старались уберечь от негативных воздействий. К примеру, женщины вообще не стригли косы, а после замужества не ходили с непокрытой головой.

Что будет, если самой себе стричь волосы Фото: Pexels

С волосами было связано множество примет и запретов, многие их которых сохранились до наших дней. Мы собрали наиболее интересные народные наблюдения, которые не лишены смысла. Возможно, какое-то из них способно кардинально изменить вашу жизнь.

Приметы, касающиеся стрижки волос:

Выбирая себе парикмахера, лучше отдать предпочтение человеку одного с вами пола. Считается, что в этом случае не нарушится ваша семейная идиллия.

Человек, которому вы доверите стричь свои волосы, должен быть вам приятен. Если вы испытываете дискомфорт в общении с ним, лучше поискать другого мастера. Иначе вы рискуете, что он негативно повлияет на вашу энергетику.

Смотрите видео, как самостоятельно подстричься дома:

Многие люди предпочитают стричь себя самостоятельно. Это просто, удобно, дешево, не нужно записываться к мастеру, да и состричь можно столько сантиметров, сколько вы сами считаете нужным. Однако это считается чуть ли не самой плохой приметой. Можно ли самой себе стричь кончики волос? Астрологи в один голос утверждают, что нет, потому что так вы собственноручно можете разрушить свое энергетическое поле, а также лишиться жизненных сил.

Что делать если сама себе подстригла волосы и почувствовала недомогание? Народные приметы гласят, что следует на некоторое время приложить остриженные волосы к темени – вскоре вы почувствуете облегчение. Также поможет заговор: "Волосы подстригала, энергию не отдавала, верните мне ее!"

Можно ли самой себе стричь волосы во время беременности? Период вынашивания ребенка для женщины – это особое время накопления энергии не только для себя, но и для будущего малыша. А потому обрезание волос считается крайне нежелательным, ведь с отрезанными прядями женщина теряет силу и делает уязвимым свое защитное энергетическое поле.

Еще один серьезный запрет, который касается детей. Крайне нежелательно стричь ребенка младше 1 года, чтобы не состричь его удачу в жизни.

А вот после первой стрижки волосики следует положить в мешочек и сохранить. Считается, что эти первые локоны обладают целебной силой, способной вылечить малыша в случае хвори, если их приложить к больному месту.

Кроме того, родителям нельзя стричь своих детей, особенно папе – сына, а маме – дочку. Считается, что они собственноручно состригают счастье детей.

Также дети не должны срезать волосы своим родителям – этим они сокращают им жизнь.

Интересными являются наблюдения за волосами, которые были пострижены в разные фазы луны. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, их лучше срезать на растущей Луне. А вот если вас интересует густота шевелюры, стричься лучше на убывающей Луне.

В дни лунного и солнечного затмения лучше не идти в парикмахерскую, потому что стрижка в такой период может привести к болезни.

Ранее мы публиковали лунный календарь окрашивания волос на апрель.

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