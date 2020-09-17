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Новолуние 17 сентября 2020: что нельзя делать и особенности дня

Сегодня, 13:34

Новолуние в сентябре-2020: узнайте главные особенности и запреты дня

Сегодня днем, 17 сентября, произойдет первое осеннее новолуние в 2020 году. В чем его особенности, чем интересно сентябрьское новолуние и чем оно может быть опасным, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Осеннее новолуние
Осеннее новолуние
Фото: Pexels

В четверг, 17 сентября, в 14 часов 1 минуту по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Девы.

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Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов новолуние – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Особенности новолуния 17 сентября

Новолуние, наступающее в знаке Девы, способствует практичному и рациональному настроению. Дева делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.

Этот период подходит для работы, где требуется точность вплоть до педантичности, семь раз отмерить, прежде чем отрезать.

Во время новолуния стоит воздержаться от новых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, сбора информации, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать через пару дней после новолуния.

Также лучше не принимать ответственных решений и не совершать необдуманных поступков. Желательно обеспечить себе уютную и комфортную обстановку, к примеру, заняться наведением порядка на рабочем месте или уюта в доме.

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На новолуние не стоит пребывать в унынии, ссориться, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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