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Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Сегодня, 12:28

Новолуние в августе-2020 как раз приходится на Яблочный Спас: узнайте главные особенности и запреты дня

Завтра утром, 19 августа, в праздник Яблочный Спас, произойдет последнее летнее новолуние в 2020 году. В чем его особенности, чем интересно августовское новолуние, почему может быть опасным, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

19 августа – новолуние и Яблочный Спас
19 августа – новолуние и Яблочный Спас
Фото: Depositphotos

В среду, 19 августа, в 20 часов 34 минуты по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 1-го и 2-го лунного дня под знаком Льва.

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Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов новолуние – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Особенности новолуния 19 августа

Новолуние, наступающее в знаке Льва, способствует активному, приподнятому и бодрому настроению. Лев дает ощущение силы и способности чуть ли не перевернуть весь мир. Появляется желание хвалить и получать комплименты. Поэтому не стоит скупиться на добрые слова для окружающих.

Этот период отлично подходит для веселья и праздника. Также в дни Льва люди обращают внимание на внешность и придают значение имиджу: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Во время новолуния стоит воздержаться от новых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, сбора информации, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать через пару дней после новолуния.

Также лучше не принимать ответственных решений и не совершать необдуманных поступков. Желательно обеспечить себе уютную и комфортную обстановку, к примеру, заняться наведением порядка на рабочем месте или уюта в доме.

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На новолуние, которое проходит во время празднования Яблочного Спаса, нельзя пребывать в унынии, ссориться, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив вернется к вам, как в зеркальном отражении.

Также в этот день не стоит отказывать окружающим людям в их просьбах. Важно проявлять доброту, милосердие и снисхождение.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

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