Новолуние 22 мая: что можно, а что категорически нельзя делать в этот день

В майское новолуние можно планировать, мечтать и загадывать желания, но начинать дела пока не стоит

Завтра, 22 мая, состоится последнее весеннее новолуние в 2020 году. В чем его особенности, чем оно интересно, почему оно может быть опасным, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Новолуние 22 мая Фото: pexels

В пятницу, 22 мая, в 20 часов 40 минут по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Близнецов.

Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов новолуние – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

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Завтрашнее весеннее новолуние, наступающее в знаке Близнецов, может серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Близнецы способны сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без особого труда найти общий язык с окружающими.

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В дни Близнецов благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми, а также совершать короткие поездки и перемещения, не ради каких-то конечных целей, а просто, чтобы удовлетворить потребность в насыщении впечатлениями. Из занятий лучше всего подойдут те, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.

Возросшая интеллектуальная активность в этот период благотворно влияет на дела, которые требуют мгновенного принятия решений, или же связанных с поиском информации.

В дни под влиянием Близнецов люди легче всего совершают ненужные покупки, тратят время на ненужное общение и посещение бесполезных мероприятий.

А вот ответственные решения в сфере бизнеса и карьерного роста лучше отложить на более подходящее время. Поддавшись мимолетному порыву, есть риск, наделать ошибок, о которых впоследствии вы можете пожалеть. Также не стоит хвататься за несколько дел одновременно – вы не сможете их довести до конца, и они отправятся в долгий ящик до наступления подходящего настроения.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.

В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.

Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2020: благоприятные дни.

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