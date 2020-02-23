Новолуние 23 февраля 2020: проверенные ритуалы
Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
Вечером 23 февраля начнется период новолуния.
Новолуние — начало лунного календаря (первые два дня, когда новый месяц не видно). Это время называют днями греческой богини Гекаты, когда рекомендуется строить планы и с помощью ритуалов призывать все новое;
Новолуние – это важное энергетическое событие.
В новолуние рекомендуется выполнять практики по привлечению чего-либо в жизнь – любви, денег, удачи. Считается, что вместе с растущей Луной в вашей жизни начнется прирост того, чего вам не хватает. Молодая луна – символ зарождающейся жизни, что приносит с собой обновление во все сферы.
Во время первого лунного дня ритуалы на новолуние особенно сильны. Жаль, что это – короткий промежуток времени. Часто застать его не удаётся. Но ритуалы на новолуние можно проводить до трёх дней с момента самого новолуния.
Самих ритуалов на новолуние много. Самое важное в проведении ритуалов на новолуние – это уверенность в своих силах и желание добиться исполнения желания.
Ниже мы предлагаем вам несколько эффективных и проверенных обрядов и ритуалов, которые необходимо выполнять в новолуние или в первые дни растущей Луны.
Берём крупные купюры денег, не менее 3 штук. Купюры выкладываются на подоконник с вечера. Зажигается свеча –чем дольше она будет гореть тем лучше.
Надо поблагодарить Луну за помощь в жизни, и попросить умножить купюры на подоконнике в кратное числу три. После этого надо сделать несложные дары Луне. Можно взять хлеб. Положить на тарелку, полить небольшим количеством молока или домашнего красного вина. Хлеб, молоко или вино можно купить в магазине.
На утро этот хлеб можно скормить птицам или животным. В виде ритуального животного подойдут и ваши домашние питомцы. Денежные купюры желательно продержать во время ритуала на новолуние в течении трех первых лунных дней.
После таких ритуалов на новолуние эти купюры нельзя тратить как минимум до следующего новолуния. Постарайтесь завести себе небольшую часть денег для такого ритуала на новолуние – чтобы каждый раз немного добавлять купюр и убирать до следующего новолуния. Со временем может скопиться небольшой запас на экстренные ваши желания.
Для такого несложно ритуала нам понадобятся две свечи красного цвета, один магнитик – можно от сувениров на холодильник, лист бумаги ( можно небольшой – Ред.) и нитки красного цвета. Устанавливаем и зажигаем две свечи – желательно на большое плоское блюдо или поднос. Между ними кладём лист бумаги и на нём пишем наши любовные пожелания.
В конец всех желаний обязательно напишите своё имя.
Затем мы заворачиваем в листик с желаниями магнит и красными нитками обвязываем лист с желаниями. Но важно, что нитки после перевязки надо пережечь огнём от спички, ножом резать нельзя.
До утра мы оставляем наш магнит с желаниями и горящими свечами как можно ближе к окну. Свечи могут потухнуть раньше окончания ритуала на новолуние – это не страшно. Утром наш заряженный магнит притягивающий любовные желания убираем в потайной кармашек на своей одежде. И носим его с собой до исполнения желаний.
Возьмите купюры разного достоинства и разложите их по всей квартире в разных местах (сверху на шкафы, антресоли и т. д.), чтобы они не попались никому на глаза. Через три дня соберите все купюры и купите на них что-то в дом (можно купить продукты, вещи, хоз.товары, предметы интерьера).
Считается, что вы пустили в оборот деньги, которые напитались силой Луны и в ближайший лунный месяц они вернутся к вам в тройном размере.
- Не забудьте, что: все ритуалы проводятся с чистыми намерениями;
- никому не говорите о проведенных ритуалах;
- нельзя другим прикасаться к предметам обряда.
Каждые 28 дней новолуние дарит прекрасную возможность спланировать и реализовать заветные желания. Не упускайте шанс и используйте в этот период ритуалы для составления планов и быстрого достижения желаемого. Внимательно соблюдайте условия, что описываются в ритуалах, и в скором времени получите желаемое.
Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 23 февраля.
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