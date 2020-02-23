Новолуние 23 февраля 2020: проверенные ритуалы

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести

Вечером 23 февраля начнется период новолуния.

Новолуние — начало лунного календаря (первые два дня, когда новый месяц не видно). Это время называют днями греческой богини Гекаты, когда рекомендуется строить планы и с помощью ритуалов призывать все новое;

Новолуние – это важное энергетическое событие.

В новолуние рекомендуется выполнять практики по привлечению чего-либо в жизнь – любви, денег, удачи. Считается, что вместе с растущей Луной в вашей жизни начнется прирост того, чего вам не хватает. Молодая луна – символ зарождающейся жизни, что приносит с собой обновление во все сферы.

Во время первого лунного дня ритуалы на новолуние особенно сильны. Жаль, что это – короткий промежуток времени. Часто застать его не удаётся. Но ритуалы на новолуние можно проводить до трёх дней с момента самого новолуния.

Самих ритуалов на новолуние много. Самое важное в проведении ритуалов на новолуние – это уверенность в своих силах и желание добиться исполнения желания.

Новолуние – это важное энергетическое событие Фото: unsplash.com

Ниже мы предлагаем вам несколько эффективных и проверенных обрядов и ритуалов, которые необходимо выполнять в новолуние или в первые дни растущей Луны.

Ритуал на новолуние на деньги

Берём крупные купюры денег, не менее 3 штук. Купюры выкладываются на подоконник с вечера. Зажигается свеча –чем дольше она будет гореть тем лучше.

Надо поблагодарить Луну за помощь в жизни, и попросить умножить купюры на подоконнике в кратное числу три. После этого надо сделать несложные дары Луне. Можно взять хлеб. Положить на тарелку, полить небольшим количеством молока или домашнего красного вина. Хлеб, молоко или вино можно купить в магазине.

На утро этот хлеб можно скормить птицам или животным. В виде ритуального животного подойдут и ваши домашние питомцы. Денежные купюры желательно продержать во время ритуала на новолуние в течении трех первых лунных дней.

После таких ритуалов на новолуние эти купюры нельзя тратить как минимум до следующего новолуния. Постарайтесь завести себе небольшую часть денег для такого ритуала на новолуние – чтобы каждый раз немного добавлять купюр и убирать до следующего новолуния. Со временем может скопиться небольшой запас на экстренные ваши желания.

Ритуалы на новолуние на любовь

Для такого несложно ритуала нам понадобятся две свечи красного цвета, один магнитик – можно от сувениров на холодильник, лист бумаги ( можно небольшой – Ред.) и нитки красного цвета. Устанавливаем и зажигаем две свечи – желательно на большое плоское блюдо или поднос. Между ними кладём лист бумаги и на нём пишем наши любовные пожелания.

В конец всех желаний обязательно напишите своё имя.

Затем мы заворачиваем в листик с желаниями магнит и красными нитками обвязываем лист с желаниями. Но важно, что нитки после перевязки надо пережечь огнём от спички, ножом резать нельзя.

До утра мы оставляем наш магнит с желаниями и горящими свечами как можно ближе к окну. Свечи могут потухнуть раньше окончания ритуала на новолуние – это не страшно. Утром наш заряженный магнит притягивающий любовные желания убираем в потайной кармашек на своей одежде. И носим его с собой до исполнения желаний.

Ритуал на богатство в новолуние

Возьмите купюры разного достоинства и разложите их по всей квартире в разных местах (сверху на шкафы, антресоли и т. д.), чтобы они не попались никому на глаза. Через три дня соберите все купюры и купите на них что-то в дом (можно купить продукты, вещи, хоз.товары, предметы интерьера).

Считается, что вы пустили в оборот деньги, которые напитались силой Луны и в ближайший лунный месяц они вернутся к вам в тройном размере.

Правила проведения ритуалов в новолуние

Не забудьте, что: все ритуалы проводятся с чистыми намерениями;

никому не говорите о проведенных ритуалах;

нельзя другим прикасаться к предметам обряда.

Каждые 28 дней новолуние дарит прекрасную возможность спланировать и реализовать заветные желания. Не упускайте шанс и используйте в этот период ритуалы для составления планов и быстрого достижения желаемого. Внимательно соблюдайте условия, что описываются в ритуалах, и в скором времени получите желаемое.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 23 февраля.

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