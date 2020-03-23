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Новолуние 24 марта: 2020: как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

В новолуние можно строить планы и загадывать желания, но действовать еще рано

Ольга Козачок
Сегодня, 22:48

Завтра, 24 марта, произойдет первое весеннее новолуние в 2020 году. Чем оно интересно, а в чем заключается опасность, как правильно себя вести в этот день, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

Новолуние в марте 2020
Новолуние в марте 2020
Фото: Pexels

Итак, во вторник, 24 марта, в 11 часов 29 минут по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Овна.

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Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. И если для астрономов это обычное явление, то для астрологов новолуние – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц и даже год. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

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Очередное весеннее новолуние, наступающее в знаке Овна, способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Овен действует на людей с повышенной импульсивностью и опрометчивостью. В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости. В дни Овна желательно не выполнять важных дел, а также сложную или требующую напряжения работу. Лучше всего посвятить время спокойному отдыху.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.
  • Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

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