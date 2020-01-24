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Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:48
Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
Фото: Pexels

В ночь на 25 января начнется период новолуния.

Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов – это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

В этот день эмоции окажутся достаточно странными и нехарактерными для тех, которые люди обычно испытывают.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Ритуалы на новолуние 25 января 2020

Проводить ритуалы на новолуние нужно не как дань моде, а только в том случае, если человек действительно верит и осознаёт тот факт, что лунные фазы и функционирование всего живого на Земле очень тесно связаны.

Новолуние 25 января 2020: ритуал на крепкую супружескую жизнь

Чтобы в семье стали более крепкими и добрыми отношения, наши прапрабабушки проводили особый ритуал на новолуние. Нужна была рыбья голова, из которой варили в канун новолуния уху и ею потчевали супруга. После этого отношения должны улучшиться.

Новолуние 25 января 2020: ритуал на деньги

К самым популярным ритуалам в день новолуния относятся ритуалы на деньги. Считается, что как молодой месяц после новолуния начинает расти, так и достаток в доме будет увеличиваться, нужно только правильно попросить луну об этом.

Ритуал заключается в том, что свой кошелёк показывают молодому месяцу. Можно и просто – на всю ночь положить кошелёк на подоконник, так, чтобы он был "в поле зрения" луны. Люди верили, что так у них начнут приумножаться денежные средства.

Новолуние 25 января 2020: ритуал на желания

Этот ритуал можно провести на новолуние 25 января, желательно около полуночи.

Чтобы желания осуществлялись, можно проделать следующее:

  • желаемое записать на листе бумаги и положить на ночь под подушку;
  • записанное желание можно носить с собой до момента его исполнения;
  • листок с записанным желанием сжечь и развеять пепел по ветру;
  • в новолуние начать записывать желания в тетрадь, назвав ее "Книгой желаний";
  • погрузиться в медитацию и в это время проговаривать желание;
  • проговорить желание на воду и выпить ее.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на январь 2020 года.

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