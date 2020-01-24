Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы
Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
В ночь на 25 января начнется период новолуния.
Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов – это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.
В этот день эмоции окажутся достаточно странными и нехарактерными для тех, которые люди обычно испытывают.
Смотрите видео о звездных астрологах:
Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.
Проводить ритуалы на новолуние нужно не как дань моде, а только в том случае, если человек действительно верит и осознаёт тот факт, что лунные фазы и функционирование всего живого на Земле очень тесно связаны.
Чтобы в семье стали более крепкими и добрыми отношения, наши прапрабабушки проводили особый ритуал на новолуние. Нужна была рыбья голова, из которой варили в канун новолуния уху и ею потчевали супруга. После этого отношения должны улучшиться.
К самым популярным ритуалам в день новолуния относятся ритуалы на деньги. Считается, что как молодой месяц после новолуния начинает расти, так и достаток в доме будет увеличиваться, нужно только правильно попросить луну об этом.
Ритуал заключается в том, что свой кошелёк показывают молодому месяцу. Можно и просто – на всю ночь положить кошелёк на подоконник, так, чтобы он был "в поле зрения" луны. Люди верили, что так у них начнут приумножаться денежные средства.
Этот ритуал можно провести на новолуние 25 января, желательно около полуночи.
Чтобы желания осуществлялись, можно проделать следующее:
- желаемое записать на листе бумаги и положить на ночь под подушку;
- записанное желание можно носить с собой до момента его исполнения;
- листок с записанным желанием сжечь и развеять пепел по ветру;
- в новолуние начать записывать желания в тетрадь, назвав ее "Книгой желаний";
- погрузиться в медитацию и в это время проговаривать желание;
- проговорить желание на воду и выпить ее.
Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на январь 2020 года.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.