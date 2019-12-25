Новолуние 26 декабря 2019: действенные ритуалы

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести

Новолуние 26 декабря 2019 – что нужно делать, обряды и ритуалы Фото: Pexels

26 декабря 2019 года начнется новолуние в этом месяце. Также в этот день состоится солнечное затмение.

Новолуние — это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов — это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

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Обряды и ритуалы на новолуние — один из способов начать новое, призвать позитивные изменения. Молодая луна – символ зарождающейся жизни, что приносит с собой обновление во все сферы. Попробуйте сделать ритуалы на растущую луну, когда хотите, чтобы появились новые знакомства, другая работа или дело.

Новолуние 26 декабря 2019: действенные ритуалы

Новолуние 26 декабря 2019: лунный дневник

Довольно популярный и простой в исполнении обряд — написание желаний на чистом листе бумаги. Чистая, белая бумага символизирует чистые помыслы, поэтому для такого ритуала крайне важно выбрать не мятую, не исписанную и не пачканную бумагу.

В ночь на новолуние на листке нужно написать то, о чем мечтается и спрятать подальше от посторонних глаз. При таком ритуале не имеет значения количество написанных желаний, но крайне важно четко их сформулировать. Не нужно использовать двоякие толкования, формируйте желания конкретно и точно, тогда вероятность того, что месяц поймет Вас и пойдет вам на встречу возрастет. Время от времени ритуал можно повторять, убирать сбывшиеся желания и добавлять новые.

Новолуние 26 декабря 2019: ритуал для богатства

В момент появления на небе молодого месяца нужно подойти к окну и положить на подоконник заранее приготовленную крупную купюру (не мятую и желательно чистую). Заряжая банкноту энергией Луны продумайте на что вам нужны деньги, как вы их потратите. Если тратить деньги в ближайшее время нет необходимости, нужно хотя бы прочувствовать себя счастливым, как будто бы богатство у вас уже есть. На следующий день можно спокойно потратить заряженную энергией новой луны банкноту. Чем быстрее потратить заряженные деньги, тем быстрее произойдет финансовое благополучие.

Новолуние 26 декабря 2019: ритуал на исполнение желаний

Зажгите свечу — любую, какая вам нравится и вызывает приятные ассоциации. Загадайте желание. Только одно — это важно. Представьте, будто бы оно уже исполнилось. Попробуйте ощутить все те положительные эмоции, которые вы теперь испытываете. Визуализируйте. К примеру, если вы загадали покупку нового велосипеда, вообразите мысленно, как вы едите на нем по лесной дорожке, как ветер развевает волосы и ласкает вас, как вы счастливы от этого и как свобода вас окрыляет.

Новолуние 26 декабря 2019: медитация

В этот период хорошо медитировать, заниматься йогой и другие духовные практики. Будет благоприятно выехать на природу и провести день в лесу или возле речки. Насладитесь красотой мира, почувствуйте его гармонию. И тогда к вам вернутся силы для новых свершений. А также появятся идеи, которые никогда бы не пришли в другие дни.

Новолуние 26 декабря 2019: новое начинание

Вы давно хотели сесть на диету или заняться спортом? Пришло время начать. Разработайте план действий, скачайте видеоматериалы для тренировок или запишитесь в фитнес-центр. Однако не стоит в день новолуния приступать к занятиям. Подождите немного. И уже завтра вы с новыми силами начнете реализацию своих планов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 26 декабря.

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