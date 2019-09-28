Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести

Новолуние 27 сентября 2019 – что нужно делать, обряды и ритуалы Фото: Pexels

28 сентября 2019 года начнется первое новолуние в этом месяце. Новолуние — это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов — это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

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Обряды и ритуалы на новолуние — один из способов начать новое, призвать позитивные изменения. Молодая луна – символ зарождающейся жизни, что приносит с собой обновление во все сферы. Попробуйте сделать ритуалы на растущую луну, когда хотите, чтобы появились новые знакомства, другая работа или дело.

Ритуалы новолуние в сентябре

Новолуние — начало календаря (первые два дня, когда новый месяц не видно). Это время, когда рекомендуется строить планы и с помощью ритуалов призывать все новое.

Эти дни используют для подготовки ко всему будущему месяцу. Каждые 28 дней новолуние дарит прекрасную возможность спланировать и реализовать заветные желания. Не упускайте шанс и используйте в этот период ритуалы для составления планов и быстрого достижения желаемого.

Во время новолуния можно сделать лунную воду, – просто поставив стакан с водой на подоконник под Луной. Она пригодится для ритуалов красоты. Например, умываясь такой водой, вы представляете, как ваша красота увеличивается.

Можно провести ритуал на увеличение доходов. Ритуал выполняют на открытом воздухе. С собой берут двенадцать любых монет. Также нужно произнести "Все, что растет и живет, множится от солнечного света, а деньги от лунного. Растите. Прибавляйтесь. Меня (обогатите, ко мне приходите. Да будет так!" Носите деньги с собой до конца текущего лунного месяца.

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести Фото: Pexels

Для любовного ритуала в начале лунного месяца произнесите: "Я люблю себя, я люблю весь мир, и я – источник любви и счастья, свет любви горит в моей груди, я готова к встрече с любимым мужчиной, я – могучий магнит для счастья, для любви и удачи. Я привлекаю идеальные взаимоотношения в свою жизнь" и верьте, что у вас получится привлечь идеального партнера.

Правила ритуалов в новолуние

Не забудьте, что все ритуалы проводятся с чистыми намерениями;

никому не говорите о проведенных ритуалах;

нельзя другим прикасаться к предметам ритуала.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре на октябрь 2019 и благоприятных днях.

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