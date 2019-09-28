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Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Новолуние 27 сентября 2019 – что нужно делать, обряды и ритуалы
Новолуние 27 сентября 2019 – что нужно делать, обряды и ритуалы
Фото: Pexels

28 сентября 2019 года начнется первое новолуние в этом месяце. Новолуние — это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов — это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Обряды и ритуалы на новолуние — один из способов начать новое, призвать позитивные изменения. Молодая луна – символ зарождающейся жизни, что приносит с собой обновление во все сферы. Попробуйте сделать ритуалы на растущую луну, когда хотите, чтобы появились новые знакомства, другая работа или дело.

Ритуалы новолуние в сентябре

  • Новолуние — начало календаря (первые два дня, когда новый месяц не видно). Это время, когда рекомендуется строить планы и с помощью ритуалов призывать все новое.
  • Эти дни используют для подготовки ко всему будущему месяцу. Каждые 28 дней новолуние дарит прекрасную возможность спланировать и реализовать заветные желания. Не упускайте шанс и используйте в этот период ритуалы для составления планов и быстрого достижения желаемого.
  • Во время новолуния можно сделать лунную воду, – просто поставив стакан с водой на подоконник под Луной. Она пригодится для ритуалов красоты. Например, умываясь такой водой, вы представляете, как ваша красота увеличивается.
  • Можно провести ритуал на увеличение доходов. Ритуал выполняют на открытом воздухе. С собой берут двенадцать любых монет. Также нужно произнести "Все, что растет и живет, множится от солнечного света, а деньги от лунного. Растите. Прибавляйтесь. Меня (обогатите, ко мне приходите. Да будет так!" Носите деньги с собой до конца текущего лунного месяца.

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
Фото: Pexels

  • Для любовного ритуала в начале лунного месяца произнесите: "Я люблю себя, я люблю весь мир, и я – источник любви и счастья, свет любви горит в моей груди, я готова к встрече с любимым мужчиной, я – могучий магнит для счастья, для любви и удачи. Я привлекаю идеальные взаимоотношения в свою жизнь" и верьте, что у вас получится привлечь идеального партнера.

Правила ритуалов в новолуние

  • Не забудьте, что все ритуалы проводятся с чистыми намерениями;
  • никому не говорите о проведенных ритуалах;
  • нельзя другим прикасаться к предметам ритуала.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре на октябрь 2019 и благоприятных днях.

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Луна ритуал обряды сентябрь новолуние
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