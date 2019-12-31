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Новый год 2020: лучшие ритуалы и обряды

Новый год нужно расценивать как время для радикальных перемен в жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Новый год 2020 — главные ритуалы и обряды
Новый год 2020 — главные ритуалы и обряды
Фото: Pexels

Новый год – это уникальное время с мощной энергетикой и таинственными силами. Потому важно не опоздать и 31 декабря провести все обряды и ритуалы, которые обеспечат вас всем необходимым в будущем году.

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Новый год в сознании людей – это день ожидания и ночь праздника, когда мы загадываем самые сокровенные желания, которые впоследствии очень часто сбываются.

Каждый человек хочет, чтобы в его жизни было как можно больше удачи, радости, любви, благосостояния, потому не стоит упускать возможность изменить свою жизнь к лучшему, которую нам дает Новый год.

Новый год: ритуал для избавления от проблем

Возьмите бумагу. напишите на ней свои обиды, претензии, непрощение, нелюбовь к себе, неуважение, в общем, все то, что вас уже достало и так в этой реальности и от чего вы хотите освободиться. почувствуйте, что он не дает вам двигаться вперед. Оставьте весь этот "тормозящий мусор" — все то, что уже не служит и мешает вам — поблагодарите, отпустите и сожгите

Новый год: ритуал для исполнения желаний

Ритуал можно делать за праздничным столом с ведущим. Запишите на маленьких листочках три самых сокровенных желания – по одному желанию на каждый листочек. Это могут быть не просто желания, а обязательства чего-то достичь в новом году, сделать что-то важное и значимое.

Каждое написанное на листочке желание надо аккуратно завернуть так, чтобы не было видно ни единой буковки. И все эти желания отправляются в шляпу к ведущему. Он их тщательно перемешивает. А потом шляпу пускают по кругу, и каждый тянет себе бумажечку с желанием – кому что выпадет, и зачитывает вслух, чтобы исполнить желание.

Новый год: обряд для избавления от ненужного

Нужно записать на листке бумаги все, что вы не хотите брать в новый 2020 год. Желательно приготовить листочек побольше, зачастую список "ненужного" бывает обширным. Для этого необходимо выйти на улицу, сложить все бумажки в кучку и поджечь, прощаясь с прошлым и благодаря его. Чем сильнее вы "держитесь" за прошлое, тем сложнее бумага будет гореть.

Новый год: действенный обряд счастья

31 декабря ровно в одиннадцать часов вечера зажгите шесть свечей. Напишите на листочке бумаги свое желание, указав точный срок его исполнения. Так у вас получится шесть маленьких листочков.

Ровно в полночь с первым ударом курантов поочередно сожгите все бумажки и пустите пепел по ветру, трижды произнеся: "Все моё мне вернется, птицей счастья обернется".

Чтобы желания сбылись, нужно, чтобы на вашей руке было золотое кольцо. Когда начнется бой курантов, прикоснитесь кольцом к мочке левого уха и сконцентрируйте все свои силы на визуализации желаемого, представляйте, будто все, чего вы хотите уже с вами, и тогда Новый год обязательно принесет то, что вы хотите.

Новый год: денежный ритуал

Можно провести несложный обряд под Новый Год прямо во время готовки. Приготовьте тесто. Как только оно будет подниматься, его надо сильно смять три раза, говоря:

"Тесто, как ты растешь, вверх поднимаешься, да вширь и вниз разрастаешься, так бы и в доме моём деньги водились, разрастались и во веки вечные ни за что не кончались". Потом приступайте к приготовлению праздничной выпечки.

Новый год: ритуал с елкой

Новогодняя елка также поможет в обретении достатка. Чтобы достичь подобного влияния, в ветках прячут денежные купюры и символы желаемого. Например: игрушечные машинки, листовки туристических компаний или, например, фотографии ремонта, который уже несколько лет не удается осуществить.

Ранее мы сообщали гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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