Новый год 2020: лучшие ритуалы и обряды
Новый год нужно расценивать как время для радикальных перемен в жизни
Новый год – это уникальное время с мощной энергетикой и таинственными силами. Потому важно не опоздать и 31 декабря провести все обряды и ритуалы, которые обеспечат вас всем необходимым в будущем году.
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Новый год в сознании людей – это день ожидания и ночь праздника, когда мы загадываем самые сокровенные желания, которые впоследствии очень часто сбываются.
Каждый человек хочет, чтобы в его жизни было как можно больше удачи, радости, любви, благосостояния, потому не стоит упускать возможность изменить свою жизнь к лучшему, которую нам дает Новый год.
Возьмите бумагу. напишите на ней свои обиды, претензии, непрощение, нелюбовь к себе, неуважение, в общем, все то, что вас уже достало и так в этой реальности и от чего вы хотите освободиться. почувствуйте, что он не дает вам двигаться вперед. Оставьте весь этот "тормозящий мусор" — все то, что уже не служит и мешает вам — поблагодарите, отпустите и сожгите
Ритуал можно делать за праздничным столом с ведущим. Запишите на маленьких листочках три самых сокровенных желания – по одному желанию на каждый листочек. Это могут быть не просто желания, а обязательства чего-то достичь в новом году, сделать что-то важное и значимое.
Каждое написанное на листочке желание надо аккуратно завернуть так, чтобы не было видно ни единой буковки. И все эти желания отправляются в шляпу к ведущему. Он их тщательно перемешивает. А потом шляпу пускают по кругу, и каждый тянет себе бумажечку с желанием – кому что выпадет, и зачитывает вслух, чтобы исполнить желание.
Нужно записать на листке бумаги все, что вы не хотите брать в новый 2020 год. Желательно приготовить листочек побольше, зачастую список "ненужного" бывает обширным. Для этого необходимо выйти на улицу, сложить все бумажки в кучку и поджечь, прощаясь с прошлым и благодаря его. Чем сильнее вы "держитесь" за прошлое, тем сложнее бумага будет гореть.
31 декабря ровно в одиннадцать часов вечера зажгите шесть свечей. Напишите на листочке бумаги свое желание, указав точный срок его исполнения. Так у вас получится шесть маленьких листочков.
Ровно в полночь с первым ударом курантов поочередно сожгите все бумажки и пустите пепел по ветру, трижды произнеся: "Все моё мне вернется, птицей счастья обернется".
Чтобы желания сбылись, нужно, чтобы на вашей руке было золотое кольцо. Когда начнется бой курантов, прикоснитесь кольцом к мочке левого уха и сконцентрируйте все свои силы на визуализации желаемого, представляйте, будто все, чего вы хотите уже с вами, и тогда Новый год обязательно принесет то, что вы хотите.
Можно провести несложный обряд под Новый Год прямо во время готовки. Приготовьте тесто. Как только оно будет подниматься, его надо сильно смять три раза, говоря:
"Тесто, как ты растешь, вверх поднимаешься, да вширь и вниз разрастаешься, так бы и в доме моём деньги водились, разрастались и во веки вечные ни за что не кончались". Потом приступайте к приготовлению праздничной выпечки.
Новогодняя елка также поможет в обретении достатка. Чтобы достичь подобного влияния, в ветках прячут денежные купюры и символы желаемого. Например: игрушечные машинки, листовки туристических компаний или, например, фотографии ремонта, который уже несколько лет не удается осуществить.
Ранее мы сообщали гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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