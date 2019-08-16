Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

В этот день обязательно нужно посвятить в церкви орехи

Что нельзя делать на Ореховый Спас Фото: Pixabay

29 августа 2019 года в Украине отмечают Ореховый Спас. Сайт "Сегодня" пишет как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено делать в этот христианский праздник.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Ореховый Спас отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Ореховый Спас — это распространенное народное название церковного праздника, посвященного "Спасу", то есть Спасителю.

Ореховый Спас также имеет и другие названия — Хлебный, Третий, "Спас на холсте".

Хлебный Спас — потому что на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая.

Третий Спас — потому что это последний из августовских Спасов: к этому моменту уже прошел Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа).

"Спас на холсте" — в честь праздника, который в этот день празднует церковь. Спас Нерукотворный — одна из самых распространённых православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

ссориться — весь негатив может вернуться к обидчику;

сквернословить;

отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас – время сбора урожая;

ходить в лес без оберега, в народных верованиях считается, что в этот день там можно встретить нечистую силу;

отказывать в помощи нуждающимся.

Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и близким.

Заметим, что на Третий Спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами.

Ореховый Спас: что нельзя делать Фото: Pixabay

В народе считалось, что с Орехового Спаса осень вступает в свои права. По народным приметам, гроза в августе предвещает погожую осень, а если 29 августа журавли уже улетели, то зима будет ранней.

Напомним, что ранее мы писали о приметах праздника Ореховый Спас, о его традициях и гаданиях.

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