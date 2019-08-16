Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

В этот день обязательно нужно посвятить в церкви орехи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23
Что нельзя делать на Ореховый Спас
Что нельзя делать на Ореховый Спас
Фото: Pixabay

29 августа 2019 года в Украине отмечают Ореховый Спас. Сайт "Сегодня" пишет как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено делать в этот христианский праздник.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Ореховый Спас отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Ореховый Спас — это распространенное народное название церковного праздника, посвященного "Спасу", то есть Спасителю.

Читайте также:
Ореховый Спас: ТОП-5 рецептов вкусной выпечки с орехами

Ореховый Спас также имеет и другие названия — Хлебный, Третий, "Спас на холсте".

  • Хлебный Спас — потому что на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая.
  • Третий Спас — потому что это последний из августовских Спасов: к этому моменту уже прошел Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа).
  • "Спас на холсте" — в честь праздника, который в этот день празднует церковь. Спас Нерукотворный — одна из самых распространённых православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

  • ссориться — весь негатив может вернуться к обидчику;
  • сквернословить;
  • отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас – время сбора урожая;
  • ходить в лес без оберега, в народных верованиях считается, что в этот день там можно встретить нечистую силу;
  • отказывать в помощи нуждающимся.

Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и близким.

Читайте также:
Последняя неделя Успенского поста 2019: как просить прощения и говорить спасибо

Заметим, что на Третий Спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами.

Ореховый Спас: что нельзя делать
Ореховый Спас: что нельзя делать
Фото: Pixabay

В народе считалось, что с Орехового Спаса осень вступает в свои права. По народным приметам, гроза в августе предвещает погожую осень, а если 29 августа журавли уже улетели, то зима будет ранней.

Напомним, что ранее мы писали о приметах праздника Ореховый Спас, о его традициях и гаданиях

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников Ореховый Спас 2019: дата, история и традиции праздника Церковные праздники и посты в августе 2019 по дням 29 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать
церковь Спас орехи рекомендации традиции полезные советы Ореховый Спас
Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 16:27Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:14Техно

В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Сегодня, 08:26Fun

Невесту затравили в сети из-за неудачного маникюра на свадьбе: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:25Техно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

Новости партнеров

Приголомшлива дружина чемпіона світу, якому всі заздрять (фото)
Приголомшлива дружина чемпіона світу, якому всі заздрять (фото)
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Как проснуться с красивой укладкой: топ-5 советов
Как проснуться с красивой укладкой: топ-5 советов
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов