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Ореховый Спас 2019: поздравления в картинках и открытках

"Сегодня" подготовили самые интересные поздравления с праздником Орехового Спаса 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:52
29 августа отмечаем Ореховый Спас 2019
29 августа отмечаем Ореховый Спас 2019
Фото: Depositphotos

В четверг, 29 августа, православные христиане будут отмечать Ореховый Спас. "Сегодня" подготовили самые интересные, оригинальные, короткие поздравления с праздником Орехового Спаса 2019 в прозе своими словами, а также в картинках и открытках.

Поздравления с Ореховым Спас 2019
Поздравления с Ореховым Спас 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Ореховым Спасом 2019: картинки и открытки

Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

***
Хлебный спас – праздник для всех православных людей. Пускай в каждом доме будет хлеб, ведь именно он всему голова. Хлеб – свят, хлеб – бесценен, хлеб – незаменим. Желаем Вам благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. Пускай вместе с Хлебным спасом Ваш дом пополнится урожаем из денежной нивы, стогом ежедневных сюрпризов и полным хлевом зерен счастья.

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Целый год труда не прошел даром. Пришла пора пожинать результаты. Я искренне верю в то, что твоя работа принесла определенные плоды и помогла тебе продвинуться ближе к цели. Встречай этот светлый праздник Хлебного Спаса с улыбкой и твердой верой в то, что следующий год будет еще удачнее, еще плодотворнее. А пока есть возможность отдохнуть и порадоваться за себя и за других. Счастья, радости, улыбок и изобилия во всем. Счастливого Спаса!

Ореховый Спас 2019: поздравления в открытках
Ореховый Спас 2019: поздравления в открытках
Фото: открытки.kz

***
Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба – это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

Поздравления с Ореховым Спас 2019
Поздравления с Ореховым Спас 2019
Фото: Bipbap

***
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

Ореховый Спас 2019: поздравления в открытках
Ореховый Спас 2019: поздравления в открытках
Фото: открытки.kz

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этот праздник.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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Источник: Сегодня
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