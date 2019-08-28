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Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе

В день Орехового Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах
Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах
Фото: pexels.com

29 августа отмечается важный христианский праздник, который в народе называют Ореховым Спасом. Ведь в храмах и церквях освящают орехи нового урожая. Также этот праздник называют Хлебным, Холщевым, Ореховым, Малым, Третьим и, наконец, Спасом на полотне.

Узнайте в видео, как украинские звезды отпраздновали Медовый Спас:

"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Ореховым Спасом в стихах и прозе.

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в прозе

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.

***

Сегодня большой праздник — Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

***

На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая на урожай золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

Теплые поздравления с Ореховым Спасом в стихах

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Ореховый Спас 2019: поздравления в прозе
Ореховый Спас 2019: поздравления в прозе
Фото: pexels.com

***

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

***

Праздник светлый, православный,
Он зовется "Третий Спас".
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Квас готовьте, хлеб пеките,
Радость в сердце вы впустите.
Усмиряя нрав, живите.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этом праздник

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