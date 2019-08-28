Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе

В день Орехового Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах Фото: pexels.com

29 августа отмечается важный христианский праздник, который в народе называют Ореховым Спасом. Ведь в храмах и церквях освящают орехи нового урожая. Также этот праздник называют Хлебным, Холщевым, Ореховым, Малым, Третьим и, наконец, Спасом на полотне.

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"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Ореховым Спасом в стихах и прозе.

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в прозе

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.

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Сегодня большой праздник — Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

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На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая на урожай золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

Теплые поздравления с Ореховым Спасом в стихах

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Ореховый Спас 2019: поздравления в прозе Фото: pexels.com

***

Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

***

Праздник светлый, православный,

Он зовется "Третий Спас".

Защищает Бог исправно

Да заботится о вас.

Радуйтесь вы урожаю,

А с души гоните грех.

Вера ваша будет, знаю,

Очень крепкой, как орех.

Квас готовьте, хлеб пеките,

Радость в сердце вы впустите.

Усмиряя нрав, живите.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этом праздник.

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