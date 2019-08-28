Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе
В день Орехового Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах
29 августа отмечается важный христианский праздник, который в народе называют Ореховым Спасом. Ведь в храмах и церквях освящают орехи нового урожая. Также этот праздник называют Хлебным, Холщевым, Ореховым, Малым, Третьим и, наконец, Спасом на полотне.
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"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Ореховым Спасом в стихах и прозе.
Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в прозе
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.
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Сегодня большой праздник — Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!
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На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая на урожай золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.
Теплые поздравления с Ореховым Спасом в стихах
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
***
Праздник светлый, православный,
Он зовется "Третий Спас".
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Квас готовьте, хлеб пеките,
Радость в сердце вы впустите.
Усмиряя нрав, живите.
Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этом праздник.
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