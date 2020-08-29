Ореховый Спас-2020: красивые поздравления, картинки и открытки

Поздравляем с Ореховым, Хлебным, Полотняным Спасом: отправляйте друзьям и родным лучшие открытки, картинки и пожелания в праздник

Православные украинцы отмечают сегодня, 29 августа, Ореховый Спас-2020, который также называется Хлебный Спас, Холщовый Спас, Нерукотворный Спас, Холодный Спас.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, добрые стихи и пожелания в Ореховый Спас-2020. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей, коллег с Ореховым и Хлебным Спасом.

Ореховый и Хлебный Спас-2020: душевные поздравления, эффектные картинки и красивые открытки Фото: Pexels

Ореховый Спас: короткие поздравления в стихах

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Пускай подарит Хлебный Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!

С Ореховым Спасом: эффектные пожелания в прозе

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет в вашу семью силу и крепкую, как орех, веру, пусть в вашем доме царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

Ореховый и Хлебный Спас: яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления Фото: bonnycards Ореховый и Хлебный Спас: яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления Фото: bonnycards Ореховый и Хлебный Спас: яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления Фото: bonnycards Ореховый и Хлебный Спас: яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления Фото: bonnycards Ореховый и Хлебный Спас: яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления Фото: bonnycards 1/5

Хлебный Спас: добрые поздравления в смс

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Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Трогательные поздравления с Хлебным и Ореховым Спасом в стихах

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Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

Хлебный и Ореховый Спас: искренние пожелания своими словами

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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех надежной и прочной скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

Лучшие поздравления в Ореховый Спас

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Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали,

Чтоб Он вас хранил неустанно

Всех близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

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