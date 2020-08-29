Ореховый Спас-2020: красивые поздравления, картинки и открытки
Поздравляем с Ореховым, Хлебным, Полотняным Спасом: отправляйте друзьям и родным лучшие открытки, картинки и пожелания в праздник
Православные украинцы отмечают сегодня, 29 августа, Ореховый Спас-2020, который также называется Хлебный Спас, Холщовый Спас, Нерукотворный Спас, Холодный Спас.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, добрые стихи и пожелания в Ореховый Спас-2020. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей, коллег с Ореховым и Хлебным Спасом.
Ореховый Спас: короткие поздравления в стихах
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Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
С Ореховым Спасом: эффектные пожелания в прозе
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет в вашу семью силу и крепкую, как орех, веру, пусть в вашем доме царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
Хлебный Спас: добрые поздравления в смс
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Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
Трогательные поздравления с Хлебным и Ореховым Спасом в стихах
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Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
Хлебный и Ореховый Спас: искренние пожелания своими словами
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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех надежной и прочной скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
Лучшие поздравления в Ореховый Спас
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Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он вас хранил неустанно
Всех близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:
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