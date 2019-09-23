Осеннее равноденствие милые и добрые поздравления

Поздравляем с днем осеннего равноденствия: красивые стихи, смс и пожелания

С днем осеннего равноденствия Фото: Pixabay

Сегодня, 23 сентября, наступил День осеннего равноденствия. Это удивительный и даже немного магический период, в который день равен ночи, свет гармонирует с темнотой, но добро все равно должно победить зло.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем баланса эмоций, уравновешенности характера и позитива! Не забудьте также поздравить с Днем осеннего равноденствия своих родных, друзей и близких. А мы подготовили для вас красивые стихи, короткие смс и милые поздравления.

Милые стихи в день осеннего равноденствия 2019

***

День улегся на чашу весов

На вторую устроилась ночь,

Мироздания счастливые дети,

Шумный сын и тихая дочь.



Пополам разделили минуты,

На двоих часы поделили,

День осеннего равноденствия

Вы сегодня нам подарили!

С Днем осеннего равноденствия Фото: sunbouquet

Короткие смс в день равноденствия

***

Я желаю, чтоб ночи и дни

Мы любовью за край наполняли,

Чтобы жили в гармонии мы

Чтобы счастья часы не считали.

Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах

***

С ночью день, увы, сравнялся,

Осень шлет нам свой привет.

В равноденствие желаю

Счастья, мира, долгих лет!

С Днем осеннего равноденствия Фото: bonnycards

Добрые пожелания в осеннее равноденствие

***

В день равноденствия я вас

Сердечно поздравляю,

Покоя и гармонии

Вам в сердце пожелаю.



Листва пусть укроет

От бед и обид,

И путь к равновесию

Будет открыт.

Душевные поздравления с осенним равноденствием

***

День равноденствия сейчас,

Пусть солнце светит в небесах,

Чтоб подарить нам сил запас,

Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в день осеннего равноденствия.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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