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Осеннее равноденствие милые и добрые поздравления

Поздравляем с днем осеннего равноденствия: красивые стихи, смс и пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
С днем осеннего равноденствия
С днем осеннего равноденствия
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 сентября, наступил День осеннего равноденствия. Это удивительный и даже немного магический период, в который день равен ночи, свет гармонирует с темнотой, но добро все равно должно победить зло.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

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Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем баланса эмоций, уравновешенности характера и позитива! Не забудьте также поздравить с Днем осеннего равноденствия своих родных, друзей и близких. А мы подготовили для вас красивые стихи, короткие смс и милые поздравления.

Милые стихи в день осеннего равноденствия 2019

***

День улегся на чашу весов
На вторую устроилась ночь,
Мироздания счастливые дети,
Шумный сын и тихая дочь.

Пополам разделили минуты,
На двоих часы поделили,
День осеннего равноденствия
Вы сегодня нам подарили!

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: sunbouquet

Короткие смс в день равноденствия

***

Я желаю, чтоб ночи и дни
Мы любовью за край наполняли,
Чтобы жили в гармонии мы
Чтобы счастья часы не считали.

Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах

***

С ночью день, увы, сравнялся,
Осень шлет нам свой привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: bonnycards

Добрые пожелания в осеннее равноденствие

***

В день равноденствия я вас
Сердечно поздравляю,
Покоя и гармонии
Вам в сердце пожелаю.

Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.

Душевные поздравления с осенним равноденствием

***

День равноденствия сейчас,
Пусть солнце светит в небесах,
Чтоб подарить нам сил запас,
Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в день осеннего равноденствия.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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