Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравительные открытки

В День осеннего равноденствия отправляйте эффектные картинки, прикольные открытки и поздравления родным, друзьям и близким

Вот и наступил День осеннего равноденствия в 2020 году. В этот день, 22 сентября, уравниваются две извечные силы и две противоположности, как инь и ян, свет и тьма, добро и зло.

Осеннее равноденствие: картинки, открытки, поздравления Фото: Pexels

Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем позитивных эмоций, прекрасного настроения и уравновешенности характера. Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, поздравительные открытки и лучшие пожелания в День осеннего равноденствия-2020.

Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах и картинках

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С ночью день, увы, сравнялся,

Осень шлет нам свой привет.

В равноденствие желаю

Счастья, мира, долгих лет!

День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления Фото: sunbouquet, bonnycards День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления Фото: sunbouquet, bonnycards День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления Фото: sunbouquet, bonnycards День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления Фото: sunbouquet, bonnycards День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления Фото: sunbouquet, bonnycards День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления Фото: sunbouquet, bonnycards 1/6

Открытки и поздравления с осенним равноденствием

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День равноденствия сейчас,

Пусть солнце светит в небесах,

Чтоб подарить нам сил запас,

Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

С Днем осеннего равноденствия: поздравления в смс

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Равноденствие настало –

День сегодня непростой.

Пусть сюрприз вам послан будет

Своенравною судьбой!

Осеннее равноденствие: картинки и стихи

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Наступил День осеннего равноденствия!

Предлагаю отметить его радостно, шумно и весело!

Прикольные стихи и поздравления в день осеннего равноденствия

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Сегодня праздник встретим мы.

День с ночью стали вдруг равны!

Недалеко и до зимы,

Но нам тепла не брать взаймы!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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