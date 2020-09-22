Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравительные открытки
В День осеннего равноденствия отправляйте эффектные картинки, прикольные открытки и поздравления родным, друзьям и близким
Вот и наступил День осеннего равноденствия в 2020 году. В этот день, 22 сентября, уравниваются две извечные силы и две противоположности, как инь и ян, свет и тьма, добро и зло.
Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем позитивных эмоций, прекрасного настроения и уравновешенности характера. Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, поздравительные открытки и лучшие пожелания в День осеннего равноденствия-2020.
Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах и картинках
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С ночью день, увы, сравнялся,
Осень шлет нам свой привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!
Открытки и поздравления с осенним равноденствием
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День равноденствия сейчас,
Пусть солнце светит в небесах,
Чтоб подарить нам сил запас,
Чтоб жить, как в сказочных мечтах!
С Днем осеннего равноденствия: поздравления в смс
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Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!
Осеннее равноденствие: картинки и стихи
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Наступил День осеннего равноденствия!
Предлагаю отметить его радостно, шумно и весело!
Прикольные стихи и поздравления в день осеннего равноденствия
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Сегодня праздник встретим мы.
День с ночью стали вдруг равны!
Недалеко и до зимы,
Но нам тепла не брать взаймы!
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