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Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравительные открытки

Сегодня, 04:20

В День осеннего равноденствия отправляйте эффектные картинки, прикольные открытки и поздравления родным, друзьям и близким

Вот и наступил День осеннего равноденствия в 2020 году. В этот день, 22 сентября, уравниваются две извечные силы и две противоположности, как инь и ян, свет и тьма, добро и зло.

Осеннее равноденствие: картинки, открытки, поздравления
Осеннее равноденствие: картинки, открытки, поздравления
Фото: Pexels

Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем позитивных эмоций, прекрасного настроения и уравновешенности характера. Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, поздравительные открытки и лучшие пожелания в День осеннего равноденствия-2020.

Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах и картинках

***

С ночью день, увы, сравнялся,
Осень шлет нам свой привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!

День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления
Фото: sunbouquet, bonnycards
День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления
Фото: sunbouquet, bonnycards
День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления
Фото: sunbouquet, bonnycards
День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления
Фото: sunbouquet, bonnycards
День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления
Фото: sunbouquet, bonnycards
День осеннего равноденствия: яркие открытки, картинки и поздравления
Фото: sunbouquet, bonnycards
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Открытки и поздравления с осенним равноденствием

***

День равноденствия сейчас,
Пусть солнце светит в небесах,
Чтоб подарить нам сил запас,
Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

С Днем осеннего равноденствия: поздравления в смс

***

Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!

Осеннее равноденствие: картинки и стихи

***

Наступил День осеннего равноденствия!
Предлагаю отметить его радостно, шумно и весело!

Прикольные стихи и поздравления в день осеннего равноденствия

***

Сегодня праздник встретим мы.
День с ночью стали вдруг равны!
Недалеко и до зимы,
Но нам тепла не брать взаймы!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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