Пасха 2020: история, традиции и обряды праздника

Узнайте, как отмечается Пасха в славянской традиции: празднование и народные традиции

Пасха 2020 – самый главный и значимый церковный праздник, который отмечается во всем христианском мире. Воскресение Христово является символом вечной Жизни, победы над Смертью и очищения от грехов. В этот день особое значение имеют общие для всего человечества ценности – любовь, добро, милосердие, сострадание. Праздник имеет свои древние обычаи и ритуалы, о которых мы расскажем в нашей статье.

Традиции на Пасху Фото: Pexels

Православная Пасха в 2020 году наступит 19 апреля. Традиционно этим праздником завершается Великий пост, который в нынешнем году проходит со 2 марта по 18 апреля, и во время которого православные готовятся к празднику Воскресения Христова – придерживаются строгих ограничений в еде, стараются очиститься от грехов, переосмыслить свою духовную жизнь.

Сам же праздник светлой Пасхи у украинцев неизменно ассоциируется с ароматом сдобной выпечки, нарядными пасками, писанками, символичным приветствием "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!"

Светлая Пасха: история праздника

По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни и распятия на кресте. На рассвете женщины-мироносицы во главе с Марией Магдалиной пришли к пещере, где был погребен Христос, но увидели отваленный в сторону камень и опустевший гроб.

Воскресение Христово Фото: Wikipedia

Тогда перед мироносицами и стражниками явился ангел и возвестил о великом чуде Воскресения Господня. Когда женщины, которые не могли поверить своим глазам, долго стояли возле гроба, то снова услышали слова ангела: "Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он Воскрес!"

Воскресший Христос поочередно являлся мироносицам и ученикам на протяжении нескольких дней. На сороковой день после воскресения Иисус вознесся на небо, благословляя апостолов.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Воскресение Иисуса Христа – это главнейший христианский праздник в году, самое значимое и великое событие, описанное в книгах Нового Завета. Именно вера в чудесное Воскресение из мертвых Сына Божьего является главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.

Пасха: традиции украинского народа

Символы Пасхи в славянской традиции празднования, сохранившиеся до наших дней, выражают обновление и возрождение к новой жизни.

Благодатный огонь символизирует Свет Божий, просвещающий все народы. После прибытия из Иерусалима священники торжественно разносят пасхальный огонь по всем храмам. Христиане зажигают от него свои свечи и уносят домой, где ставят под иконами.

Пасхальная трапеза происходит во время разговения после Великого поста. После богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу для разговления. Именно с них и начинается праздничная трапеза.

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Пасхальные яйца, писанки и крашенки в христианской традиции обозначают Гроб Господень и возникновение жизни в самых недрах его. Яйцо снаружи выглядит мертвым, но внутри содержит новую жизнь.

Также на праздничном столе обязательно должны быть пасхальный кулич, который символизирует тело Христа, и творожная пасха, олицетворяющая Небесный Сион – Господень город без храма, счастливый и радостный, куда стремится попасть каждый верующий.

Празднование Пасхи длится 40 дней – до самого Вознесения Господня. Считается, что с начала Пасхи до Вознесения по земле в нищенских рубищах странствует сам Иисус Христос в сопровождении апостола – так они проверяют людей, награждая милосердных и наказывая злых.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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