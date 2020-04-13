Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пасха 2020: история, традиции и обряды праздника

Узнайте, как отмечается Пасха в славянской традиции: празднование и народные традиции

Ольга Козачок
Сегодня, 19:16

Пасха 2020 – самый главный и значимый церковный праздник, который отмечается во всем христианском мире. Воскресение Христово является символом вечной Жизни, победы над Смертью и очищения от грехов. В этот день особое значение имеют общие для всего человечества ценности – любовь, добро, милосердие, сострадание. Праздник имеет свои древние обычаи и ритуалы, о которых мы расскажем в нашей статье.

Традиции на Пасху
Традиции на Пасху
Фото: Pexels

Православная Пасха в 2020 году наступит 19 апреля. Традиционно этим праздником завершается Великий пост, который в нынешнем году проходит со 2 марта по 18 апреля, и во время которого православные готовятся к празднику Воскресения Христова – придерживаются строгих ограничений в еде, стараются очиститься от грехов, переосмыслить свою духовную жизнь.

Читайте также:
Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сам же праздник светлой Пасхи у украинцев неизменно ассоциируется с ароматом сдобной выпечки, нарядными пасками, писанками, символичным приветствием "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!"

Светлая Пасха: история праздника

По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни и распятия на кресте. На рассвете женщины-мироносицы во главе с Марией Магдалиной пришли к пещере, где был погребен Христос, но увидели отваленный в сторону камень и опустевший гроб.

Воскресение Христово
Воскресение Христово
Фото: Wikipedia

Тогда перед мироносицами и стражниками явился ангел и возвестил о великом чуде Воскресения Господня. Когда женщины, которые не могли поверить своим глазам, долго стояли возле гроба, то снова услышали слова ангела: "Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он Воскрес!"

Воскресший Христос поочередно являлся мироносицам и ученикам на протяжении нескольких дней. На сороковой день после воскресения Иисус вознесся на небо, благословляя апостолов.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Воскресение Иисуса Христа – это главнейший христианский праздник в году, самое значимое и великое событие, описанное в книгах Нового Завета. Именно вера в чудесное Воскресение из мертвых Сына Божьего является главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.

Пасха: традиции украинского народа

Символы Пасхи в славянской традиции празднования, сохранившиеся до наших дней, выражают обновление и возрождение к новой жизни.

Благодатный огонь символизирует Свет Божий, просвещающий все народы. После прибытия из Иерусалима священники торжественно разносят пасхальный огонь по всем храмам. Христиане зажигают от него свои свечи и уносят домой, где ставят под иконами.

Пасхальная трапеза происходит во время разговения после Великого поста. После богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу для разговления. Именно с них и начинается праздничная трапеза.

Читайте также:
Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой

Пасхальные яйца, писанки и крашенки в христианской традиции обозначают Гроб Господень и возникновение жизни в самых недрах его. Яйцо снаружи выглядит мертвым, но внутри содержит новую жизнь.

Также на праздничном столе обязательно должны быть пасхальный кулич, который символизирует тело Христа, и творожная пасха, олицетворяющая Небесный Сион – Господень город без храма, счастливый и радостный, куда стремится попасть каждый верующий.

Празднование Пасхи длится 40 дней – до самого Вознесения Господня. Считается, что с начала Пасхи до Вознесения по земле в нищенских рубищах странствует сам Иисус Христос в сопровождении апостола – так они проверяют людей, награждая милосердных и наказывая злых.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить глазурь для пасхальных куличей: 10 рецептов на любой вкус Во время пасхальной литургии папа Римский призвал закончить войну на востоке Украины (видео) Как испечь вкусный кулич в мультиварке: три проверенных рецепта Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника Страстная неделя 2020 по дням: как правильно себя вести
праздники Пасха православие традиции церковные праздники Пасха 2020
Реклама

Новости партнеров

Скоро будет маленький Потапчик? Каменских засветила живот
Скоро будет маленький Потапчик? Каменских засветила живот
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе

Популярные статьи

Сегодня, 16:16Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Сегодня, 15:05Wellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Сегодня, 12:46Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сегодня, 09:44Fun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

Вчера, 12:49Food

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

Вчера, 12:14Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:48Events

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 11:40Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 10:13Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 09:08Fun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

Вчера, 07:01Food

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 05:00Food

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Вчера, 01:08Fun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

11 апреляFun

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и коротких смс

11 апреляFun

Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

11 апреляFood

Cалаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов с майонезом

Новости партнеров

Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Назван самый красивый мужчина в мире
Назван самый красивый мужчина в мире
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется